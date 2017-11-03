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Будет крепче, будет как новый

Ключевые слова трамвайный мост | реконструкция

Реконструкции моста мы ждали по многим причинам. Одни с нетерпением ожидают велополосы, которая предотвратит конфликты с пешеходами. Другие хотели бы легче скользить по мосту на новом трамвае. Еще кого-то не устраивает потрепанный вид символа города. А строители, скорее всего, ждали, когда же можно будет приняться за работу. И вот этот момент настал. Что же в действительности ожидает мост и улицу Лиела в ходе реконструкции?

 Облик моста изменится. Хотя сохранятся его исторические перила, больше не будет полукруглых ниш с бетонными перилами, на которые пешеходам так нравится опираться, глядя на закат, и фотографироваться. Нишами пожертвовали ради расширения моста. Ширина проезжей части сохранится, а мост расширят для удобства пешеходов и велосипедистов – тротуар в каждую сторону станет шире на 1,80 метра. Хотя не будет отдельно проложенной велодорожки, все же велополоса будет отделена от тротуара горизонтальной разметкой, – рассказал Улдис Клакс-Клейнс, руководитель проекта и представитель самоуправления. Он подчеркнул, что реконструкция моста столь основательна, что даже перекрытия из бетона будут новые.

Генеральным подрядчиком реконструкции является ООО "Ригас тилти". Строительные работы начались одновременно во всех местах: и под мостом, и на нем. "Водолазы обследуют опоры моста под водой. Они также осуществляют ремонт в тех местах, где раскрошился бетон. Водолазы говорят, что, по сравнению с другими мостами, этот в хорошем состоянии. Еще предусмотрено укрепление опор. В опорах внутри пустота, где, возможно, когда-то находился подъемный механизм. Сейчас внутри них вода. Планируется всю ее выкачать и залить бетоном. Опоры станут намного массивнее, и там не будут скапливаться всяческие отходы, вода, которая повреждает их изнутри. Конструкции над опорами выглядят печальнее – там  деформированы швы, внутрь попали вода и соль, которой посыпают улицы.

Все несущие конструкции укрепят, приварят металлические полки, в результате чего у моста увеличится несущая способность. Мост базируется на стальных балках, которые ведут от одного берега к другому. Все это будет укреплено. Балки изготовлены из металлического профиля, их расширят. В итоге мост сможет выдерживать большую нагрузку, больший вес", – рассказывает прораб Арвис Сурс.

Все металлические конструкции очистят. Нижние поврежденные конструкции, которые со временем поржавели от воздействия воды и соли, снимут и вместо них установят новые. Детали из металла покрасят антикоррозийной краской, чтобы обеспечить долговечность моста. Будут дополнительные элементы, позволяющие расширить мост, и вид его несколько изменится. 

 Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 3 ноября.

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