Ключевые слова конкурс | музыка | техникум

С 14 по 19 октября в Объединенных Арабских Эмиратах будет проводиться самый крупномасштабный конкурс мастерства молодых профессионалов мира – "World Skills". Свое умение на нем покажет выпускница программы дизайна интерьера Лиепайского училища музыки, искусства и дизайна, нынешняя студентка 3-го курса Латвийской академии художеств ЛИНДА ВИЛКА.

Конкурс "World Skills", в котором участвуют лучшие воспитанники профессиональных учебных заведений со всего мира, проводится для содействия развитию профессионального образования. Он проходит раз в два года. В этом году конкурс "World Skills" состоится уже в 44-й раз и будет проводиться в Абу-Даби – столице Объединенных Арабских Эмиратов. В конкурсе 51 навыка примут участие 1300 молодых профессионалов из 77 стран.

Латвия в этом конкурсе участвует с 2011 года. В этом году нашу страну будут представлять 8 молодых людей, которые примут участие в конкурсах мастерства восьми профессий – оформитель витрин, изготовитель одежды, графический дизайнер, дизайнер и разработчик web-страниц, повар, техник электрических инсталляций, столяр-мебельщик, механик по обслуживанию тяжелой техники. Самые мастеровитые молодые люди Латвии были определены в нескольких отборочных конкурсах. Подготовительный этап, чтобы дойти до финального отбора, был продолжительным и интенсивным. Состоялось несколько отборочных туров – в школах, регионах и национальном конкурсе "Skills Latvia 2017". В течение нескольких месяцев в занятиях и мастер-классах вместе с отраслевыми профессионалами участвовало в общей сложности более 30 кандидатов латвийской команды.

В конкурсе оформителей витрин наряду с представителями 14 стран со всего мира примет участие и представлять Латвию будет выпускница программы дизайна интерьера Лиепайского училища музыки, искусства и дизайна, нынешняя студентка 3-го курса Латвийской академии художеств Линда Вилка, которая в прошлом году в конкурсе профессионального мастерства европейского масштаба "Euro Skills" завоевала бронзовую медаль. Вчера мы дозвонились до нее в аэропорту, и она призналась, что перед конкурсом очень волнуется. Еще больше, чем перед прошлогодним европейским конкурсом, ведь "World Skills" – конкурс больших масштабов, и ей самой хочется стартовать еще лучше. "А это, наверное, самое важное, чтобы все удалось", – рассуждает она. Заданием Л.Вилки будет оформление двух витрин. В отличие от европейского конкурса, в котором заранее было известно пять тем и путем жеребьевки каждому досталась своя тема, теперь перед всемирным конкурсом темы и целевая аудитория неизвестны. Поэтому нужно было готовиться к разным возможным вариантам.

Работе будут отведены четыре дня, но предусмотрено время и для экскурсии по пустыне, презентации Латвии и профессии в одной из местных школ и другие мероприятия. Чего Л.Вилка ждет от этого конкурса? "Позитивных эмоций, успешного старта, чтобы сама была довольна участием, установления новых контактов, ведь там будет так много профессионалов со всего мира", – сказала она. Хотя Л.Вилка уже три года является студенткой Академии художеств, Лиепайское художественное училище ей по-прежнему близко. "Училище заложило очень хорошую основу, – указала Л.Вилка. – Освоены как технические навыки, так и творческий подход".

Напоминаем, что в 2013 году в этом конкурсе участвовала другая выпускница Лиепайского художественного училища, лиепайчанка Беатрисе Дзерве, которая в конкурсе в группе оформителей витрин завоевала бронзовую награду.