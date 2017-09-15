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Частично одобрены предложения партий

Ключевые слова заседание думы | дума

Депутаты изменили состав десяти постоянных комиссий думы. По сравнению с предыдущим списком, который опубликован на домашней странице самоуправления, состав комиссий изменился частично. Комиссию по приватизации жилых домов, как и прежде, будет возглавлять заместитель исполнительного директора самоуправления Мартиньш Тиденс, в ней будут работать: Ивета Ансоне, Даце Арая, Волдемар Конрадс, Улдис Хмиелевский, Петр Евтушенко и Кирилл Половенко.

Комиссию по образованию возглавил заместитель председателя думы Атис Декснис, в ней будут участвовать: Кристине Ниедре-Латхере, Симона Петровица, Галина Скоробогатова, Карлис Страутиньш, Арнольд Шабловский, Нормунд Дзинтарс, Улдис Хмиелевский, Павел Юр.

Комиссией по делам культуры будет руководить А.Декснис, в нее избраны: Татьяна Беликова, Юрис Йиргенс, Катрина Кнесе-Шмите, Юрис Ракис, Инга Аузиня, Майя Калниня, Дмитрий Комаров, Дайна Ванага.

Председателем комиссии по спорту тоже является А.Декснис. В ней будут работать: Айвар Бургис, Эдгар Голтс, Марис Швейдукс, Янис Екабсонс, Агрис Клепис, Элан Страздиньш, Руслан Шульга, Марис Верпаковский.

Руководителем  комиссии по защите прав детей по-прежнему остается Тайга Зиемеле, и вместе с ней будут работать: Гинта Гайлите, Вита Калоте, Анджелика Кале, Гунта Лауберга, Даце Лиепа, Ивета Треймане, Байба Вербеле, Инесе Степко.

В комиссии по делам религий председателем остается Янис Битанс, и вместе с ним работают: Ливия Балтрушайте-Карзон, Вадим Демченко, Айнар Яунскалже, Эгил Кейрис, Эдгар Шнейдерс, Ханс Мартин Енсон, Андис Риепша, Виктор Стулпин.

Председателем комиссии общественного согласия по-прежнему остается В.Витковский, в состав комиссии входят: Байба Лама, Эдите Пламше, Андрей Рябцев, Вия Вилмане, Гинт Капениекс, Даце Каркла, Рита Розентале.

В комиссии лицензирования председателем остается Арнис Витолс, а ее члены: Сергей Диктерев, Дайга Фелдмане, Паул Грабовский, Гинт Кресла, Инита Бишофа.

Комиссией по туризму теперь будет руководить Гирт Кронбергс, и в ней будут участвовать: Марек Албертс, Гатис Гриезитис, Агрис Пумпурс, Инга Кривцова, Мартиньш Кестерис, Евгения Розга, Юрис Ракис, Павел Середа.

В комиссии конкурса софинансирования проектов НГО будут работать: председатель Илзе Цебере, Инета Дреже, Паул Грабовский, Атис Эглиньш-Эглитис, Илзе Вайновская, Эвия Земеле. 

Заявления о работе в комиссиях поступили от партий "От сердца для Латвии", Национального объединения "Все для Латвии!" – "Тевземей ун бривибай"/ДННЛ, "Согласия", Латвийского объединения регионов и Лиепайской партии, а также "Лиепая в квадрате" и Новой консервативной партии, – позже выяснила "Курземес вардс".

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