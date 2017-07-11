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Чествуют спасавших, снимают фильм

Ключевые слова евреи | память | шкеде

Несколько десятков лиепайчан – потомки спасателей евреев и другие люди, которые знали этих смелых и бескорыстных людей – в воскресение приняли участие в организованном Лиепайской еврейской общиной памятном мероприятии спасателей в Шкеде, где рядом с мемориалом жертв холокоста создана аллея памяти спасателей.

"Мы были удивлены, сколь много людей откликнулось, и эту традицию мы должны продолжить", – поведала представительница общины Илана Иванова. Газета "Курземес вардс" уже писала, что Лиепайская еврейская община 9 июля приняла днем памяти людей – спасателей евреев, которым присвоено звание – "Праведник народов мира".

Мемориал жертвам холокоста в Шкеде несколько лет назад был создан по инициативе открытого общественного фонда "Наследие лиепайских евреев". На прошлой неделе один из соучредителей фонда – профессор Джордж Шваб из США посетил свой родной город – Лиепаю. Вместе с ним в Лиепаю прибыли также представители Вашингтонского музея холокоста, которые снимают документальный фильм о жизни и судьбе Джорджа Шваба. В пятницу у Д.Шваба и представителя Вашингтонского музея холокоста состоялась также встреча с заместителем председателя думы Гунаром Ансиньшем.

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