Члены клуба "Ротари" намерены осуществить большой проект

В новом сезоне после летнего отпуска в должность президента Лиепайского клуба "Ротари" вступил Агрис Эгле (слева), который перенял эстафету (читай – портфель с документами) от прежнего руководителя Зигурда Кирхнерса.

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Лиепайский клуб "Ротари" начал работу над проектом, чтобы поддержать руководимый Татьяной Тарасовой молодежный центр "Кароста кидс", который оказывает помощь детям и молодым мамам Военного городка.

Средства очень необходимы на продолжение ремонта и благоустройство будущего опорного дома на ул.Ригас, который для нужд центра был приобретен норвежской организацией "Håp For Alle" ("Надежда для всех").

Чтобы встретиться с лиепайскими друзьями, в этом месяце в нашем городе гостили представители Норвежского клуба "Ротари" из Лингдале – Геуте Юханнесен, Хейге Холлеруд и Сверре Ленсбе. Лиепайчане надеются на реализацию проекта совместно с уже упомянутыми коллегами из Норвегии и членами клуба "Ротари"из Дармштадта. Чтобы квалифицироваться на категорию больших проектов "Ротари" Global Grant, минимальное финансирование должно составлять 30 000 долларов США. Фонд "Ротари" финансирует половину проекторной суммы, вторую половину должны вложить инициаторы проекта.

Разработкой проекта будет заниматься созданная Лиепайским клубом "Ротари" рабочая группа. В ее состав входят: Агрис Эгле, который на должности президента Лиепайского клуба "Ротари" сменил Зигурда Кирхнерса, Кристине Лиепа, Вилнис Витковский, Арманд Кронлакс, Андрис Карлсонс. Чтобы уточнить потребности, список необходимых работ, а также сметы расходов, к группе присоединится также руководитель центра "Кароста кидс" Татьяна Тарасова.