В Лиепае прошли проводимые Государственной пожарно-спасательной службой (ГПСС) теоретические учения водолазов в рамках проекта "Развитие координации и увеличение трудоемкости для спасателей на побережье Балтийского моря", – проинформировала старший специалист отдела превенции и информации общества ГПСС в Курземе Анете Страздиня. В учениях принимали участие представители ГПСС, пожарно-спасательного управления Клайпедского округа, Лиепайской полиции самоуправления, самоуправления и полиции самоуправления Павилостского края, Морского поисково-спасательного координационного центра, Вентспилсского управления Государственной погранохраны, полиции самоуправления города Вентспилса, государственной полиции и акционерного общества Нерингского самоуправления "Нерингос комуналининкас". Учениями руководили опытные инструктора из клуба дайвинга "Юрас вейш" и в завершение участники учений получили сертификаты. Намечается, что в рамках вышеупомянутого проекта будут также приобретены новое оснащение для пожарных-спасателей, автобус для водолазов и созданы четыре информационных видеоматериала, в которые будут включены рекомендации для безопасного отдыха у моря, а также организованы несколько практических учений для водолазов.
Чтобы было безопаснее под водой 21.09.2017
Ключевые слова пожарные | гпсс
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