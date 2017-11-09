Чтобы было тепло и безопасно

"Мы отказались от центрального отопления, теперь используем экономичную печь, в квартире тепло и платить нужно меньше", – с удовлетворением говорит хозяйка квартиры Сандра Щеглова.

Ключевые слова отопление | безопасность

Тех, чье жилье обогревают радиаторы системы центрального отопления, заботят внушительные счета, а тем, у кого сохранилось уютное печное отопление, приходится считаться с дополнительной работой и заботой о безопасности.

Хотя большинство жителей Лиепаи обитают в квартирах с центральным отоплением, у некоторых и там все же остается возможность топить печь. А для части лиепайчан печное отопление – единственный способ обогрева. В том числе и для пенсионерки Гвенды Деге, которая в свое время пожила в доме с центральным отоплением, но с большой радостью вернулась к старому варианту. "Печным отоплением пользовалась большую часть своей жизни. Какое-то время – 18 лет – жила в доме с центральным отоплением, но затем вернулась к своей старой милой печке. Это так прекрасно, когда в печи пылают угли, ты заходишь с холода, можешь прислониться, согреть тело и душу. На радиаторы ведь не сядешь", – говорит Гвенда.

В свои 83 года она живет одна, но есть дети, которые помогают. "Сын помогает запастись дровами, занести их внутрь. А растопить печь мне совсем не трудно, – рассказывает пожилая женщина. – Растопка печи – это целый ритуал, нужны лучины для растопки, какая-нибудь старая газета. Конечно, нельзя закрывать слишком рано заслонку, потому что иначе можно отравиться углекислым газом.

Также нужно каждое лето чистить трубу, чтобы не загорелась сажа. Возле печи нельзя держать ничего воспламеняющегося. Перед печью должен быть металлический лист, чтобы ничего не загорелось, если выпадет уголек. Нужно также следить, чтобы не сушилось белье слишком близко к огню. Большого ума не требуется, чтобы помнить о безопасности все время", – своим опытом делится долголетняя пользовательница печью.

В свою очередь, лиепайчанка Сандра Щеглова в своей квартире уже 13 лет как отказалась от центрального отопления и для обогрева пользуется печью типа "Jotul". "Мы отказались от центрального отопления, так как оно было слишком дорогое. Теперь используем эту экономичную печь, в квартире тепло и платить нужно меньше", – говорит Сандра. Она довольна, что можно топить по необходимости. "И зимой можем хорошо натопить, к тому же нет никаких неудобств. Используем опилочный брикет, который приобретаем в магазине, поэтому не приходится ни заготавливать дрова, ни сушить их, не нужен для них сарай. Для города это хороший вариант", – с уверенностью говорит хозяйка квартиры. Она также подчеркивает, что во время отопительного сезона приходится особо заботиться о безопасности.

К сожалению, статистические данные свидетельствуют, что во время отопительного сезона стремительно возрастает число пожаров.

Это стало тяжелым испытанием во время прошлого отопительного сезона для семьи лиепайского музыканта Айнара Пуполса, квартира которой в доме на ул.Залю сгорела. Пытавшийся бороться с огнем Айнар получил ожоги. В тот печальный день, как обычно, была растоплена печь, но вдруг с громким воем огонь вырвался наружу. И хотя уже прошел год после пожара, А.Пуполс по-прежнему не понимает, что могло его вызвать. За 25 лет жизни там он ничего подобного не видел, всегда печь топили, трубу чистили, все было нормально. Теперь же семья живет в другом месте – перебралась туда, где есть центральное отопление.

Как свидетельствует подытоженная Государственной пожарно-спасательной службой информация, в 2016 году был зарегистрирован 921 пожар, а в этом году – уже около 800, возможной причиной которых был невычищенный дымоход, неправильно установленная или поврежденная система отопления, а также нарушения правил эксплуатации. Около половины пожаров возникло из-за неправильного использования отопительных устройств. В результате пожаров, связанных с использованием отопления, в прошлом году погибли 20 человек, а пострадали 40. В свою очередь, в результате пожаров из-за проблем с отоплением в этом году уже погибли 8 человек, а пострадали 52.

Предотвратить пожары, от которых страдают или погибают люди и повреждается собственность, можно, если регулярно проводить чистку дымоходов и обследовать техническое состояние отопительных устройств, – напоминает ГПСС. Чтобы число пострадавших и погибших от пожаров уменьшилось, пожарные призывают также устанавливать детекторы дыма, а также детекторы утечки угарного и природного газа, которые предупредят жильцов об угрозе громким сигналом. Это особенно важно и потому, что чаще всего пожары вспыхивают именно в ночное время, когда обитатели дома спят.

Новые правила пожарной безопасности предусматривают, что с 1 января 2020 года все жилые здания и квартиры нужно будет обязательно оснащать автономными противопожарными детекторами.