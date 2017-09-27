Чтобы путь в школу был безопасным

Ключевые слова безопасность | дбдд

Чтобы помочь ученикам освоить качественные знания, в вопросах безопасности движения, Дирекция безопасности дорожного движения приглашает всех учащихся 6 – 8-х классов в этом учебном году быть мобильными и принять участие в конкурсе "Хочу быть мобильным". Ежегодно ДБДД организует образовательные кампании о безопасности движения и проекты на разные актуальные темы – применение светоотражателей и ремней безопасности, образовательные проекты для юных пешеходов, будущих велосипедистов и мопедистов. По данным ДБДД, многолетние превентивные мероприятия дали результаты – за семь месяцев 2017 года, и хотя немного, но снизилась угроза в отношении детей в дорожном движении. На финальных соревнованиях команда-обладательница 1-го места получает главный приз – подарочную карту бюро путешествий для образовательного путешествия стоимостью в 1800 евро. И обладательницы 2-го и 3-го места в финале получают подарочную карту бюро путешествий, а преуспевающих участников заочного тура конкурса и всех семи очных полуфиналов ждут интересные призы.

Заполните анкету-заявку на домашней странице: www.berniem.csdd.lv и будьте активными и мобильными.