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Чума свиней еще ближе  (7)

Ключевые слова свиная чума | животные

В начале сентября африканская чума свиней констатирована в крестьянском хозяйстве Яунауцской волости Салдусского края. Это значит, что болезнь приближается к нашему краю, к до сих пор последнему не затронутому ею региону Латвии.

Свинарник на десять свиней в Яунауце – до сих пор новейшее место, где констатирована африканская чума свиней. Продовольственно-ветеринарная служба ликвидирует животных и проводит эпидемиологическое расследование, чтобы выяснить, как болезнь проникла в свинарник. Пока еще неизвестно, как это могло случиться, так как заражение могло произойти примерно 23 августа, хозяин о заболевании сообщил 1 сентября, – говорит начальник Южнокурземского управления ПВС Гунта Капениеце. В этих окрестностях зараженных диких кабанов не констатировано. Вокруг упомянутого хозяйства установлена зона безопасности в радиусе трех километров и зона надзора в радиусе 10 километров.

Буферная зона между территориями, где констатированы больные дикие кабаны, и между чистыми территориями остается неизменной. Если смотреть со стороны Лиепаи, в нее входят Сакская, Циравская, Айзпутская, Лажская, Каздангская, Калвенская, Никрацская, Пампальская, Заньская и Эзерская волости. Там установлена территория риска карантина. Это значит, что из этих мест запрещено вывозить диких кабанов как живых, так и отстреленных, а также продукты из их мяса. Если все-таки хочется вывезти мясо, то необходимо лабораторное исследование туши, – пояснила Г.Капениеце. "Пока нет ответа, ее нужно хранить", – пояснила она. До сих пор никто в службу не обращался с просьбой о проведении таких анализов, очевидно, дичь остается для собственного потребления. Интерактивная карта, на которой обозначены ситуации в каждой волости, находится на домашней странице ПВС.

На незатронутых АЧС территориях по-прежнему необходима бдительность, в свинарниках нужно соблюдать правила биобезопасности, – повторно подчеркивает начальник управления. С этого года в Южной Курземе инспекторы проверяют все свинарники дважды в год. Жители должны сообщать о каждом случае обнаружения мертвого дикого кабана. Можно сообщать в ПВС, местное самоуправление, в полицию самоуправления или государственную полицию – и оттуда сведения будут переданы в ПВС. Вместе с сообщением желательно представить фотографию, а также координаты места находки или хотя бы подробное описание конкретного места.

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