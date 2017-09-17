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Циклон принесет в Латвию ливни и ветер, возможно новое наводнение  (2)

Ключевые слова ветер | ливни | циклон

К Латвии с юга приближается циклон "Томас", который принесет сильный дождь и порывистый ветер. Также не исключено наводнение, предупреждают синоптики.

В ночь на понедельник центр циклона достигнет Литвы, днем - Латвии, а в ночь на вторник - России. Дождь завтра ожидается по всей стране. Согласно последним прогнозам, наибольший риск наводнения будет в Курземе, особенно на юге региона, где на этой неделе вода местами уже затопила низины, а некоторые реки вышли из берегов. Ситуация ухудшится и на востоке страны, где поля во многих местах по-прежнему стоят в воде.

Прогнозируется, что в некоторых местах Курземе и Земгале количество осадков ко вторнику превысит 50 миллиметров. Самые интенсивные осадки прогнозируются в понедельник утром и днем.

Самый сильный ветер будет дуть на Курземском побережье - местами скорость его порывов превысит 20 метров в секунду.

В Риге завтра также ожидается сильный дождь и порывистый ветер - количество осадков может составить от 20 до 50 миллиметров, а порывы ветра превысят 20 метров в секунду.

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