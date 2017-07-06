Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Четверг, 6. июля

+14°C
Ветер: ZA 0.8 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Anrijs, Arkādijs

Дело пропавшего Вани: полиция выступила с важным заявлением  (6)

Ключевые слова пропал | полиция просит помочь

Поиски пропавшего 1 июля 5-летнего Вани в Лиепае не увенчались успехом до сих пор. Об этом в четверг вечером сообщила Госполиция в своем профиле на Facebook. Кроме того, если ребенок заблудился - шансы найти Ваню живым с каждой минутой тают.

На данный момент рассматриваются две основных версии - с ним случился несчастный случай или же он стал жертвой осознанного или неосознанного преступления, поэтому поиски со среды проходят тактически совершенно на другом уровне. Привлечены сотрудники Отдела по расследованию убийств Управления криминальных расследований, которые предоставляют тактическую и техническую поддержку.

Помощь волотнеров, которые бросились на поиски ребенка в первые часы после тревоги, неоценима. Их число превысило 4000 человек. Однако на данный момент важно продолжать расследование дела специфически используя уголовно-процессуальные методы.

На данный момент известно, что мальчик утром в 8 часов в Тосмаре сел на маршрутку и уехал в направлении Каросты.

Через 20 минут он поехал в напрвлении центра до площади Куршу. Послений раз, когда его видели (официально подтврежденная информация) - в 16 часов 1 июля в районе улицы Спидолу. Одет он был в синюю кофту с капюшоном на голове и белой надписью спереди на груди, синих спортивных брюках и в сандалиях на босу ногу.

Люди, которые владеют хоть какой-то информацией об обстоятельствах его исчезновения - пожалуйста, обратитесь в полицию!

Возможно, кто-то знает о других людях, которые могут быть связаны с Ваней в эти дни. Возможно, кто-то из вас видел странную ситуацию на улицах Лиепаи, но не придали ей значения - расскажите об этом полиции! Возможно, ваши наблюдения или ваша информация - как раз то недостающее звено в цепочке расследования, которое поможет стражам порядка!

Полиция еще раз напоминает, что официальная информация, которой можно доверять - ТОЛЬКО поступающая именно от них. Все другие информативные каналы, организации и группы, которые занимаются поиском ребенка, могут распространять информацию не отвечающую действительности.

Полиция еще раз призыает всех, кто может что-то знать о судьбе мальчика связаться с полицией. Это можно делать и анонимно. «Рано или поздно мы узнаем правду!» - сообщается в заявлении стражей порядка.

  • Комментарии (6)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Общество

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!