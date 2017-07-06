Ключевые слова пропал | полиция просит помочь

Поиски пропавшего 1 июля 5-летнего Вани в Лиепае не увенчались успехом до сих пор. Об этом в четверг вечером сообщила Госполиция в своем профиле на Facebook. Кроме того, если ребенок заблудился - шансы найти Ваню живым с каждой минутой тают.

На данный момент рассматриваются две основных версии - с ним случился несчастный случай или же он стал жертвой осознанного или неосознанного преступления, поэтому поиски со среды проходят тактически совершенно на другом уровне. Привлечены сотрудники Отдела по расследованию убийств Управления криминальных расследований, которые предоставляют тактическую и техническую поддержку.

Помощь волотнеров, которые бросились на поиски ребенка в первые часы после тревоги, неоценима. Их число превысило 4000 человек. Однако на данный момент важно продолжать расследование дела специфически используя уголовно-процессуальные методы.

На данный момент известно, что мальчик утром в 8 часов в Тосмаре сел на маршрутку и уехал в направлении Каросты.

Через 20 минут он поехал в напрвлении центра до площади Куршу. Послений раз, когда его видели (официально подтврежденная информация) - в 16 часов 1 июля в районе улицы Спидолу. Одет он был в синюю кофту с капюшоном на голове и белой надписью спереди на груди, синих спортивных брюках и в сандалиях на босу ногу.

Люди, которые владеют хоть какой-то информацией об обстоятельствах его исчезновения - пожалуйста, обратитесь в полицию!

Возможно, кто-то знает о других людях, которые могут быть связаны с Ваней в эти дни. Возможно, кто-то из вас видел странную ситуацию на улицах Лиепаи, но не придали ей значения - расскажите об этом полиции! Возможно, ваши наблюдения или ваша информация - как раз то недостающее звено в цепочке расследования, которое поможет стражам порядка!

Полиция еще раз напоминает, что официальная информация, которой можно доверять - ТОЛЬКО поступающая именно от них. Все другие информативные каналы, организации и группы, которые занимаются поиском ребенка, могут распространять информацию не отвечающую действительности.

Полиция еще раз призыает всех, кто может что-то знать о судьбе мальчика связаться с полицией. Это можно делать и анонимно. «Рано или поздно мы узнаем правду!» - сообщается в заявлении стражей порядка.