29 сентября в 13 часов в большом зале Лиепайского общества пенсионеров на ул.Клайпедас, 96а членов общества приглашают на мероприятие, посвященное Международному дню пожилых людей. В нем примут участие поэтессы Марите Свара и Гвенда Беге, будет музицировать ансамбль общества "Курземите".
День сениоров 22.09.2017
Ключевые слова пенсионеры | мероприятие
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