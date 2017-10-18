День спорта для себя и для друзей

В конце прошлой недели учащиеся Лиепайского морского колледжа – как юноши, так и девушки приняли участие в дне спорта, чтобы мериться силами в нескольких дисциплинах.
Проводились как командные, так и индивидуальные соревнования. Традиционные соревнования по гребле (на снимке) были названы "Лиепайской регатой". В этот раз в них участвовали также друзья из Литовской Морской академии, которая находится в Клайпеде. Чтобы победить в соревнованиях по перетягиванию каната, участникам команды понадобилась не только сила, но и согласованность в действиях.
Литовские будущие морские волки заняли третье место, а чести победителей удостоилась команда гребцов сборной морского колледжа. В состязаниях перетягиванию каната первое место заняла команда "Велконис" штурманов второго курса. Молодежь также соревновалась по подтягиванию на турнике, тяжелой атлетике – в жиме штанги, были и другие дисциплины. Чтобы не иссякали сила и радость участия, всех угощали горячим супом и чаем.
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