Дети возвращаются в улучшенные помещения

Снова в своем садике – как дети, сладко спящие в своих кроватках, так и игрушки.

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"Помещения приобрели красивый вид, вставлены новые окна, позволяющие сохранять тепло, заменена система отопления", – рассказала заведующая Майя Корнеева. Она добавила, что часть детей еще продолжат посещать помещения во 2-й средней школе им.А.С.Пушкина, пока не закончится весь предусмотренный ремонт. Работы осуществляются в рамках проекта "Повышение энергоэффективности в лиепайском дошкольном образовательном заведении "Дзинтариньш", предусматривающего теплоизоляцию здания в местах повреждения, утепление крыши, цоколя, подвального перекрытия, обновление наружных стен, замену окон и дверей на более энергоэффективные, а также переделку системы отопления. Работы выполняет фирма УПТК с привлечением субподрядчика – ООО "DanSan". Всего детский сад посещает 240 детей, 100 из которых – воспитанники дошкольных групп в возрасте 5 и 6 лет.

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