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Детская площадка. Слезы из-за дождя

Ключевые слова игровая площадка | дети

Настланное в прошлом году на игровой площадке парка покрытие местами уже износилось, клееные швы разошлись. Настил пострадал "из-за чрезвычайной ситуации – слишком сильные идут дожди", – так повреждения обосновывает руководитель коммунальной отрасли коммунального управления Юрис Мускатс. Нельзя отрицать – большие лужи скапливаются возле игрового оснащения постоянно, на этой неделе тоже.

"Такой ситуации – ни с таким настилом, ни с такими сырыми погодными условиями у нас прежде не бывало. Игровую площадку мы обследовали во вторник и среду, и по-прежнему в нескольких местах под настилом находится вода, – утверждает Юрис Мускатс. – У нас нет опыта с такими настилами. Но такой высокий уровень грунтовых вод и такое количество осадков как нынешней осенью отнюдь не ежегодное явление". Система отвода ливневых стоков в парке не смогла справиться со своей задачей.

Эту часть игровой площадки в прошлом году перестроило ООО "Fixman" за 154 535,50 евро (без налога на добавленную стоимость), такую сумму закупки показывает информация бюро по надзору за закупками. К тому же было выбрано в хозяйственном отношении самое выгодное предложение. Ю.Мускатс отрицает, что работа выполнена некачественно, к тому же представители предприятия сами следят за тем, как служит игровая площадка, и без напоминания проводят гарантийные работы. "Предложение исходило от них самих, как сделать игровую площадку более добротной, к тому же сами уже ремонтировали покрытие на пригорке. В нынешних повреждениях виновата только вода", – рассказал он.

Заместитель исполнительного директора самоуправления Дидзис Ериньш не вникал в неурядицы с игровой площадкой, однако знает, что там время от времени имеются проблемы с отводом ливневых стоков. "Ясно, что в будущем эту систему нужно полностью реконструировать. Она, кажется, довольно старая. Пока я нахожусь на должности, ее не прокладывали. Может быть, десять, а может быть, тридцать лет назад, – размышляет он. – По мере возможностей там меняют насосы. Сделать эту систему более мощной не так просто. А перестройка – это сразу другие объемы". 

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 13 октября

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