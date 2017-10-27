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Если бы не было камер видеонаблюдения, скорее всего, никто все еще ничего не знал бы о судьбе маленького Ивана Берладина. Его труп все еще лежал бы в зарослях. Записи в общественных автобусах позволили сделать вывод, во что был одет мальчик в день исчезновения, и, в конце концов, узнать также, куда он направился.

Прикрепленные к одному дому камеры наблюдения позволили также узнать, в какой момент в конце августа из дома вышла 81-летняя Станислава Иванова, во что она была одета и в каком направлении ушла. Очень скоро удалось обнаружить видеосвидетельства о том, куда направился Анатолий Данилов, 1937 г.рожд. Из записи было видно, что он на автобусе отправился по грибы в сторону Шкеде. Обоих пожилых людей тоже через несколько дней обнаружили мертвыми.

Видео последней поездки маленького Вани в автобусе нашлось более чем через неделю после его исчезновения. Запись, на которой виден Анатолий Данилов, – намного быстрее. Означает ли это, что получен горький урок и обретены навыки, помогающие в поиске? "В случае с пропавшим грибником были точно известны время и маршрут, по которому направился мужчина, – говорит Марис Арбергс, исполнительный директор и член правления акционерного общества "Лиепаяс аутобусу паркс". – У нас 49 автобусов, плюс 13 микроавтобусов, которые ездят по городу. Все это просмотреть невозможно, если не знаем хотя бы день и лимит времени".

Полиция летом подчеркнула, что во время поисков мальчика нужно было просмотреть записи продолжительностью в 200 часов. Эта работа требует особого внимания, и ее отнюдь нельзя сравнить с просмотром фильмов по телевизору. Технически это означает, что камеру наблюдения извлекают из автобуса, подключают к компьютеру и работник Лиепайского автобусного парка просматривает запись. Если находит нужный фрагмент, сообщает в полицию. В то время, пока разыскивается нужный фрагмент, съемка в автобусе не ведется.

Еще один технический нюанс – поскольку объем данных, хранимых в устройстве, ограничен и других копий нет, запись доступна лишь примерно в течение двух недель с начала момента съемки. Когда объем файлов достигает лимита, новая информация записывается поверх старой.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 27 октября