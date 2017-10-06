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Стремительно приближается самая холодная пора года и многие из нас еще только ждут появления тепла в своем жилище. Но для многих людей отопительный сезон приходит с обеспокоенностью – увеличатся расходы за коммунальные услуги. Как быть, если чувствуем, что такие расходы нам сейчас не по карману, и как не увязнуть в долгах? "Главное – все решать своевременно", – отмечает заведующий отделом взыскания задолженности ООО "Лиепаяс наму апсаймниекотайс" Артур Томелис.

"Люди боятся решать такие проблемы. Им кажется, что лучше засунуть голову в песок как страус, и проблемы исчезнут", – поясняет А.Томелис. К сожалению, проблемы, связанные с неоплаченными счетами, не улетучиваются, а совсем наоборот – они назревают.

В ЛНА пришли к выводу, что вырисовались определенные тенденции среди должников – так называемый портрет должника. Одну часть составляют малоимущие жители, у которых не всегда хватает средств, чтобы покрыть все расходы. Нередко должниками являются мужчины, меняющие место работы, а также владельцы, которые в период долгого отсутствия доверили квартиру недобросовестным знакомым. Есть и такие люди, которые на обычные счета просто не реагируют. "Наверное, им нравится получать предупреждения и повестки из суда", – рассказывает А.Томелис. Правда, в целом удельный вес должников небольшой – примерно 5 процентов. Но есть еще пятая группа – иностранцы, из которых почти половину составляют должники. "От них доходы и так поступают нерегулярно – они платят тогда, когда находятся в Латвии. И вынудить их заплатить – сложно и, с точки зрения расходов, невыгодно", – поясняет А.Томелис.

Если человек увяз в долгах за коммунальные платежи, начинается процесс взыскания задолженности, который подразделяется три этапа – досудебный, судебный и принудительного взыскания. Последний шаг этого процесса – продажа квартиры с аукциона. "Чтобы это предотвратить, есть много возможностей, – говорит А.Томелис. – На досудебном этапе с нами можно заключить договоренность о погашении долга. В этом этапе мы обычно проводим самую активную деятельность". В год заключается около 2000 таких договоренностей о графике оплаты задолженности и зачастую долг распределяется на шесть месяцев.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 6 октября