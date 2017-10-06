Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Пятница, 6. октября

+12°C
Ветер: ZR 9.7 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Monika, Zilga, Zilgma

Долг – не брат  (3)

Ключевые слова отопление | лиепаяс энергия

Стремительно приближается самая холодная пора года и многие из нас еще только ждут появления тепла в своем жилище. Но для многих людей отопительный сезон приходит с обеспокоенностью – увеличатся расходы за коммунальные услуги. Как быть, если чувствуем, что такие расходы нам сейчас не по карману, и как не увязнуть в долгах? "Главное – все решать своевременно", – отмечает заведующий отделом взыскания задолженности ООО "Лиепаяс наму апсаймниекотайс" Артур Томелис.

"Люди боятся решать такие проблемы. Им кажется, что лучше засунуть голову в песок как страус, и проблемы исчезнут", – поясняет А.Томелис. К сожалению, проблемы, связанные с неоплаченными счетами, не улетучиваются, а совсем наоборот – они назревают.

В ЛНА пришли к выводу, что вырисовались определенные тенденции среди должников – так называемый портрет должника. Одну часть составляют малоимущие жители, у которых не всегда хватает средств, чтобы покрыть все расходы. Нередко должниками являются мужчины, меняющие место работы, а также владельцы, которые в период долгого отсутствия доверили квартиру недобросовестным знакомым. Есть и такие люди, которые на обычные счета просто не реагируют. "Наверное, им нравится получать предупреждения и повестки из суда", – рассказывает А.Томелис. Правда, в целом удельный вес должников небольшой – примерно 5 процентов. Но есть еще пятая группа – иностранцы, из которых почти половину составляют должники. "От них доходы и так поступают нерегулярно – они платят тогда, когда находятся в Латвии. И вынудить их заплатить – сложно и, с точки зрения расходов, невыгодно", – поясняет А.Томелис.

Если человек увяз в долгах за коммунальные платежи, начинается процесс взыскания задолженности, который подразделяется три этапа – досудебный, судебный и принудительного взыскания. Последний шаг этого процесса – продажа квартиры с аукциона. "Чтобы это предотвратить, есть много возможностей, – говорит А.Томелис. – На досудебном этапе с нами можно заключить договоренность о погашении долга. В этом этапе мы обычно проводим самую активную деятельность". В год заключается около 2000 таких договоренностей о графике оплаты задолженности и зачастую долг распределяется на шесть месяцев. 

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 6 октября

  • Комментарии (3)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Общество

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!