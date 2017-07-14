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Должности, цветы, вопрос о пьянстве. Но сначала – минута молчания

Ключевые слова заседание думы

Вчера необычно – грустной и торжественной минутой молчания, в память маленького, бродившего в одиночку и погибшего пятилетнего Ивана Берладина, судьба которого всколыхнула весь город, – началось заседание Лиепайской думы.

А в продолжение депутаты нового созыва обратились к запланированной повестке дня думы, утверждая и поздравляя несколько людей на новых должностях и принимая также разные другие решения. 

Как уже сообщалось, нынешний исполнительный директор самоуправления Эдгар Ратс, который занимал эту должность с 2005 года, написал заявление об уходе, поскольку по состоянию здоровья хочет более спокойную работу. Депутаты согласились освободить его от должности со вчерашнего дня – 13 июля.

На должность исполнительного директора Э.Ратс предложил одного из своих трех заместителей – Рональда Фрицбергса, который до сих пор заведовал финансовыми делами. В свою очередь, к председателю думы Улдису Сесксу обратился еще один кандидат на должность исполнительного директора с просьбой выдвинуть его на эту работу – адвокат Эдгар Голтс. "Прости, но я тебя не выдвинул", – бросив взгляд на не попавшего в думу представителя Новой консервативной партии, сказал У.Сескс, который выдвинул Р.Фрицбергса. Он сказал, что подтверждением его успехов в работе являются полученные самоуправлением награды, в том числе, полученное перед выборами признание от Госконтроля, которое было предоставлено единственному самоуправлению в Латвии. Так и произошло – четырнадцатью голосами на эту должность был избран Р.Фрицбергс, который, в свою очередь, поблагодарил за это и обещал постараться оправдать доверие.

Корреспондент "Курземес вардс" спросила, почему не проводится конкурс на должность исполнительного директора. У.Сескс ответил: "В этом случае в конкурсе не было необходимости, поскольку Рональд Фрицбергс вот уже долгое время исполнял обязанности исполнительного директора, пока Эдгар Ратс был на больничном. Согласно находящемуся в силе законодательству, председатель думы выдвигает кандидата, а утверждают его в должности депутаты голосованием. Хорошая практика – предлагать работникам возможности роста карьеры, если они в своей должности достигли хороших результатов и готовы к новым вершинам". 

Э.Ратс в дальнейшем будет советником исполнительного директора и будет получать такую зарплату, какую до сих пор получал заместитель исполнительного директора Р.Фрицбергс. А у исполнительного директора впредь будут два заместителя, а не три, как было до сих пор.

 Депутаты также освободили утратившего должность заместителя председателя Юрия Хадаровича и предпринимателя Алоиза Норкуса от должности члена правления Лиепайской специальной экономической зоны.  На их место в качестве представителя городской думы был назначен один из новых заместителей председателя городской думы, представитель Латвийского объединения регионов (ЛОР) Гирт Кронбергс, а в качестве представителя лиепайских предпринимателей – представитель ЛОР, депутат Янис Вилнитис. И это решение было принято без споров, за обоих представителей не голосовали лишь они сами. 

Полную версию статьи можете прочитать в газете "Курземес вардс" за 14 июля. 

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