Ключевые слова ветер | буря | море

Ветер и дождь, которые начались еще вчера вечером, заливали не только улицы, но также и ломали ветки на деревьях, и сами деревья в том числе.

Как рассказали порталу в ГПСС, этим утром спасатели получили три вызова в Лиепае, где на дороги падали деревья. Вызовы были на ул. Ганибу, перекресток ул. Либиешу и бульв. 14 ноября, а также на перекресток ул. Апшу и Пупу. Как наблюдал портал, буря ломала деревья и в Юго-Западном районе.

Уже с самого утра в городе работают сотрудники Коммунального управления.

Из-за сильного юго-западного ветра уровень воды в море возле Лиепаи и Вентспилса поднялся на 70-80 см, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В море может быть смыта часть пляжной инфраструктуры, оставшейся после летнего сезона. В море напротив Лиепаи прогнозируются волны высотой 4-5 м.

Повышение уровня воды началось и в Рижском заливе. В столице уровень воды повысится примерно на полметра выше средней отметки, но останется ниже критической отметки.

Рано утром скорость ветра на Курземском побережье составляла более 20 метров в секунду, в Лиепайском порту 25 метров в секунду.

С вечера среды, когда в Лиепае начался дождь, количество осадков в городе составило 35 мм. С небольшими перерывами дождь продолжится до субботы, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

С начала месяца в Лиепае пролилось уже 128 мм осадков, что составляет 175% месячной нормы.

До субботы много дождей будет и в других районах Курземе. В восточной части Латвии в пятницу дождь будет умеренным, местами сильным. 17-18 сентября в восточной Латвии снова ожидаются ливни, что еще больше ухудшит ситуацию.

Live from Liepāja Beach! #redsunbuffet #liepaja A post shared by RedSunBuffetOfficial (@redsunbuffet) on Sep 14, 2017 at 12:47am PDT

Pārsteigums bērnu dārzā šorīt. A post shared by gintars peleckis (@gintars3284) on Sep 13, 2017 at 11:07pm PDT