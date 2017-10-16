Ключевые слова движение | трамвайный мост | реконструкция

После первого замешательства, вызванного на выходных ограничениями в движении из-за реконструкции Трамвайного моста, вчера водители и другие участники движения приспособились к новой ситуации лучше, и больших пробок на пути в направлении центра города больше не возникало.

Самоуправление внесло еще некоторые корректировки в регулирование движения – теперь ул.Парка в направлении к центру закрыта полностью, на нее больше нельзя свернуть с ул.Бривибас.

"Теперь ситуация существенно улучшилась", – оценил заместитель исполнительного директора Лиепайского самоуправления Дидзис Ериньш. Он допускает, что, если погода не будет дождливой, в некоторых местах будут размещены желтые предупреждающие стрелки и нанесена траектория на асфальте. В дождливую погоду это сделать нельзя было. В свою очередь, когда у него спросили, нельзя ли было предупреждения об ограничении движения разместить заранее, чтобы водители могли подготовиться к грядущим изменениям в движении, Д.Ериньш указал, что слишком рано установленные предупреждения могли бы ввести участников движения в заблуждение.

Заместитель исполнительного директора считает, что ограничения движения организованы таким образом, чтобы максимально способствовать транспортному потоку. Именно поэтому перекрыта ул.Парка в направлении к центру города – чтобы с Нового моста можно было беспрепятственно повернуть налево – на ул.Яуна остмала на "бесконфликтном перекрестке". По его мнению, движение теперь в этом месте проходит успешно. Меньше теперь и таких водителей, которые сворачивают на ул.Кайю и с удивлением констатируют, что конец этой улицы у Трамвайного моста перекрыт.

Длинная вереница автомашин вчера все-таки образовывалась в течение дня на площади К.Залес, улицах Веца остмала и Аду – эта очередь двигалась в направлении улицы Ганибу и Нового моста. Вчера около 14 часов конец очереди находился у комплекса "Либава". Д.Ериньш допускает, что в этом месте могла образоваться небольшая пробка около 17 часов, по завершении рабочего дня. Он сам поехал по этому месту, очередь занял на ул.Бариню, и не было никаких проблем.

"Удивительно – все протекает спокойно", – вчера после обеда сказал директор Лиепайского агентства общественного транспорта Улдис Зупа, когда у него спросили о сообщении автобусов и трамваев в новых условиях. "На некоторых автобусных маршрутах возникают несущественные задержки – но нужно считаться с тем, что на это влияет также ремонт ул.Гризупес. В свою очередь, трамвай через мост направляется лишь по одним рельсам", – отметил он.

На Трамвайном мосту, на закрытой стороне, вчера строители сняли слой старого асфальта и демонтировали бордюры тротуара. Генеральным подрядчиком этого проекта является ООО "Ригас тилти". На ул.Ригас, напротив гостиницы "Амрита", а также на ул.Лиела, напротив Лиепайского университета, установлены стрелочные устройства, поскольку во время ремонта рельсов трамвай ходит по одному пути. Руководитель проекта реконструкции Улдис Клакс-Клейнс рассказал, что большие земляные работы начнутся на следующей неделе, когда на перекрестке улиц Лиела и Юрас начнется строительство ливневого канализационного коллектора в направлении центра – на ул.Лиела. Тогда участникам движения придется быть более внимательными.