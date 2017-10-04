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Четыре депутата партии "Согласие", следуя практике парламента, во вторник собрали журналистов, чтобы проинформировать о первых ста днях работы в Лиепайской думе. Они рассказали о своих инициативах, а депутат Валерий Агешин подверг острой критике коалицию думы, особенно команду Яниса Вилнитиса, которая, по мнению В.Агешина, до сих пор не сделала ничего, чтобы осуществить обещанные избирателям перемены.

"В течение ста дней мы разработали и представили больше проектов решений, чем оппозиция думы предыдущего созыва за четыре года", – сказал В.Агешин. Правда, пока на заседаниях думы проголосовали лишь за два представленных "Согласием" проекта решения – предложение сократить число заместителей мэра с 3 до 1, а также снизить коэффициенты для начисления вознаграждения руководству думы. Оба с четырьмя голосами "за" и 11 "против" отклонены.

"Согласие" выступило и с другими замыслами, которые еще в процессе разработки. В комиссию по культуре передан проект решения о создании памятника без вести пропавшим детям, депутаты от оппозиции разработали предложение о создании детских комнат в Тосмаре, Военном городке и Зеленой роще, которое управление образования сначала, правда, не согласовало, – указала депутат Людмила Рязанова.

В.Агешин ответил на вопросы журналистов, правда, на некоторые весьма уклончиво. Депутат отметил, что создание памятника без вести пропавшим детям по сути дела является народной инициативой. Но корреспондент "Курземес вардс" ему указала, что есть и другое мнение лиепайчан – такой памятник в Лиепае не нужен и политики трагедию, связанную со смертью мальчика Ивана Берладина, возможно, используют для повышения своих политических рейтингов.

Лидера "Согласия" в Лиепае многие упрекали также в том, что он в социальной сети "Фейсбук", информируя о ремонтах улиц и тротуаров, создание пешеходных переходов и "лежачих полицейских", об осуществлении которых решали еще депутаты прошлого созыва, выдает за инициативу своей партии. "На меня наговаривают недоброжелатели нашей партии и завистники", – ответил он.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 5 октября