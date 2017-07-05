Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Среда, 5. июля

+15°C
Ветер: Z 3.7 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Andžejs, Andžs, Edīte, Esmeralda

Дополнено – Поиски мальчика: жителей призывают распространять фото Ивана и проверить записи видеорегистраторов  (15)

Ключевые слова пропал | полиция просит помочь

В минувший вторник в Лиепае свернули волонтерские поиски пропавшего без вести 5-летнего Ивана Берладина. Однако глава Криминальной полиции Курземского региона Угис Ава призвал всех жителей распространять фото ребенка, а также внимательно пересмотреть записи своих видеорегистраторов.

Поиски в Лиепае были прекращены вечером 4 июля. Полиция поменяла тактику, но призвала жителей активно делиться, например, с соседями и знакомыми информацией об исчезновении Ивана. По мнению Авы, необходимо, чтобы о пропаже мальчика знали как можно больше людей.

Глава криминальной полиции КРУП также заверил, что поисковые работы не прекращаются ни на минуту. Ава заявил, что розыск прекратится лишь в том случае, если Иван будет найден.

Государственная полиция подключила к поискам пропавшего в Лиепае пятилетнего Вани Берладина водолазов, сообщила агентству ЛETA представитель Курземского регионального управления Госполиции Мадара Шершнёва.

Участие добровольцев в поисках ребенка прекращено, сейчас поиски продолжают полицейские и военнослужащие, а водоемы обследуют водолазы.

Полиция не комментирует версии исчезновения мальчика.

Напомним, вечером 4 июля Курземское управление Госполиции опубликовало в Facebook изображение с камеры видеонаблюдения, зафиксировавшей мальчика в день, когда он вышел из своего дома в Лиепае.

Дана и новая ориентировка: на ребенке была синяя спортивная куртка с белым рисунком спереди, с капюшоном, серая футболка (верхняя часть светлее нижней, посередине горизонтальная линия), темные спортивные брюки и босоножки.

Рост Ивана — 120 сантиметров, среднего телосложения, с короткими светлыми волосами. Глаза голубые.

  • Комментарии (15)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Общество

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!