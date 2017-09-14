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"Дружит со всеми"  (1)

Ключевые слова либерта | животные | собака

Эти похожи на милых людей, и те там тоже – так можно истолковать виляние хвоста и заинтересованный взгляд пока безымянной и бездомной собаки, которая в сопровождении Илдзе Лейманте заходит в парикмахерскую для собак. Это не прихоть ухода за красотой, а необходимость, поскольку за длинной шерстью собаки не ухаживали годами, и она свисает клочьями, представляя угрозу для здоровья собаки.

Собаку, которую в приюте общества защиты животных "Либерта" пока прозвали Командором, в начале месяца люди заметили, когда она бродила по улице Тиргоню в Вайнеде. О хозяине по-прежнему нет никаких известий, вайнедчане сами опросили соседей, не пропала ли у кого-то собака, – поведала заведующая приютом И.Лейманте. После согласования с работниками "Либерта" собака на этой неделе была доставлена в Лиепаю. Но, было ясно, что сразу же что-то нужно предпринять с шерстью собаки, поскольку она сбилась в клочья настолько, что единственная возможность была подстричь ее до кожи.

Парикмахер собачьего салона "Руби" Лаура Зандере указала, что такая сваленная шерсть для животного очень обременительная, болезненная и может вызвать раздражение. Она считает, что нужны примерно пару лет, чтобы неухоженная шерсть так свалялась. Хозяева собачьего салона Руби Лаура и Элвис Зандерсы увидели помещенное в "Фейсбук" извещение "Либерта" об этой собаке и сразу же согласились бесплатно помочь. Если животных любишь, то это отнюдь нетрудно. И.Лейманте с салоном подобным образом сотрудничает впервые, но салон уже раньше подстригал животных из других приютов. Пес охотно позволял себя стричь и в течение пары часов совсем изменился. На полу салона осталось около 8 килограммов шерсти, животное было помыто и аккуратно подстрижено. Теперь собачка обитает в помещениях "Либерта" на ул.Э.Тиссэ и ждет своих новых хозяев. "Она дружелюбная со всеми. Подходит для семьи, в которой есть дети", – говорит И.Лейманте. Хорошо было бы ее держать в частном доме, в квартире было бы труднее. В Вайнеде она зашла в дом, где была другая собака, подружилась с ней, не питает неприязни и к остальным обитателям приюта "Либерта".

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