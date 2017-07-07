Два крестьянских хозяйства

Ключевые слова базарчик | Сельское подворье в городе

В среду впервые начал работать зеленый базарчик "бунтарей" на ул.Круму, 62, на лужайке за магазинов "Супернетто".

Там для торговли два раза в неделю расположились крестьяне и надомники, которые после нерешенных разногласий покинули базарчик "Сельское подворье в городе", созданный руководимым Скайдрите Соловьевой обществом "Лиепаяс оптимисту пулкс". Этот базарчик уже много лет успешно работал на ул.Скую. По наблюдениям "Курземес вардс", в обоих местах в среду работало почти одинаковое количество торговцев, около дюжины, и в обоих местах были покупатели.

В среду пополудни на лужайке нового базарчика царило оживление. Пекарь из Руцавы Гунита Причина уже в первый час торговли отметила, что продала больше хлеба, чем обычно по средам, так как в эти дни торговля не такая бойкая как по субботам. В свою очередь, многие опрошенные "Курземес вардс" покупатели признали, что приятно удивлены неожиданным появлением чуть ли не под самыми окнами девятиэтажных домов крестьянского базарчика, где жителям предлагают полный спектр сельскохозяйственных товаров. Среди покупателей были и такие, кто никогда не ходит за покупками на ул.Скую, были и такие, которые побывали на одном и другом базарчике, и выразили недовольство тем, что для них создает неудобство такое разделение.

С "Сельского подворья в городе" ушли 14 надомников и крестьян, которые создали сами свое общество с подобным названием "Сельского подворье", нашли новое место для торговли, где намерены работать в такое же время, как в "Сельском подворье в городе" на ул.Скую, так что теперь в Северном предместье есть два базарчика "Сельского подворья", которые работают по средам во второй половине дня и по субботам в первой половине. Осваивающие новое место на ул.Круму, 62 полны решимости вскоре его усовершенствовать и благоустроить. Представитель общества "Сельского подворье" Инга Брундзата рассказала, что эту площадку для обустройства базарчика она намерено купить ее собственное хозяйство, так как новому обществу кредиты никто не дает. Она планирует, что до осени успеет обустроить новое место базарчика. Сейчас в новом обществе состоит 14 хозяйств, но к этому базарчику интерес проявляет также гробинское общество надомников "Спекавотс". Чем новый базарчик будет лучше для торговцев, по сравнению с прежним на ул.Скую? Больше не будет строгих ограничений рабочего времени, – говорит И.Брундзата.

Ранее в "Курземес вардс" писалось, что руководимое С.Соловьевой "Сельское подворье в городе" сильно не удовлетворяло одну часть торговцев из-за выдвигаемых руководителем базарчика требований и стиля работы, поэтому они создали свое общество и искали новое место для торговли.

С.Соловьева теперь упрекает "бунтарей" в том, что "они украли, на своем фейсбуке разместили наш рекламный листок – указали то же самое время, день, к тому же украли и наши ключевые слова. Их название "Сельское подворье в Лиепае", а у нас "Сельское подворье в городе". Они вообще хотели перенять весь этот готовый проект". И.Брундзата говорит: название "Сельское подворье" новое общество использует потому, что это способствует узнаваемости хозяев, в свою очередь, к времени работы по средам и субботам покупатели уже привыкли. По мнению С.Соловьевой, нечестно то, что агитаторы нового базарчика стоят на ул.Скую и отправляют людей за покупками на ул.Круму. "Сегодня видно, что это месть в полной мере, – утверждает С.Соловьева, указывая, что новый крестьянский базарчик можно было открыть в Эзеркрасте, где такого вообще нет. Но она выражает оптимизм: в "Сельское подворье в городе" будут приходить новые торговцы, крестьяне из малых и средних хозяйств. Значит из одного базарчика вырастут два, и будет еще лучше? Kак и И.Брундзата, так и С.Соловьева надеются, что это будет самым хорошим решением.

К решению конфликта было привлечено и самоуправление. Заместитель председателя Лиепайской думы Гунар Ансиньш признает, что у самоуправления нет основания для какого-либо ограничения предпринимательской деятельности. "Важно, чтобы базарчики выжили, чтобы там продавали качественное выращенное в Латвии продовольствие. Самоуправление никогда не ограничивало конкуренцию", – указал Г.Ансиньш.