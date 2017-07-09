Ключевые слова семейные врачи | врачи

3 июля в полдень началась широко обсуждавшаяся забастовка семейных врачей. В противоположность громкому ажиотажу, поднятому до этого, пациенты воспринимают забастовку спокойно и с пониманием, так как осознают – царящие в сфере здравоохранения проблемы наболели и ситуацию необходимо решать. Газета "Курземес Вардс" решила посмотреть, какие настроения ощущаются в первый день забастовки.

"Мне только к сестричке нужно. К семейному врачу не так часто хожу, поэтому меня это не особо беспокоит, - говорит лиепайчанка Оксана Мартынова, посетившая практику семейного врача Зайги Степко на ул.Републикас 5. Такого семейного врача и сестричку, как у меня, надо хорошо поискать. Поэтому согласна, что им нужно бастовать. Наверняка у врачей есть свои причины, ведь работы временами у них действительно очень много. Не сказала бы такого о таких врачах, которые действительно не работают, а хотят только бастовать". И сами семейные врачи рассказывают, что со стороны пациентов заметны поддержка и понимание. Инга, стоя в очереди к специалисту, отмечает, что она хорошо знает – сегодня к семейному врачу в очереди лучше не стоять. "Нет никаких опасений. Если понадобится, вызовем скорую. Хоть каждый день. Думаю, семейным врачам есть из-за чего бастовать", - комментирует лиепайчанка.

Семейный врач Анита Лиепа подчеркивает, что главное – предоставлять полноценную информацию своим пациентам: "Нам было труднее на прошлой неделе. Мы вывесили информацию о забастовке еще в четверг, поэтому был больший наплыв". Однако, говоря о следующих днях, она не усматривает проблем, из-за которых пациентам следовало бы особо беспокоиться. "Неотложную помощь оказываем, острых пациентов обслуживаем, оказываем также платные услуги, которые государством не оплачиваются, поэтому пациентам приходиться считаться с более дорогим визитом", - поясняет она.

Особого беспокойства в связи с забастовкой семейных врачей не наблюдалось и в Лиепайской региональной больницы. "В регистратуре людей не больше и не меньше, чем каждый день. Тоже и в приемном отделении. На мой взгляд, у нас все идет в обычной порядке. Как будет через неделю, не могу сказать, так как, сразу, возможно, ни у кого не возникло необходимости", - поясняет специалист по общественным отношениям Лиепайской региональной больницы Индра Грасе.

Однако не все уверены, что забастовка никак не повлияет на повседневность пациентов. Медсестра Лиене Цабеле рассказала, что каждый день звонит множество людей, которым необходимы рецепты. "Меня тревожат хронические больные. Этим людям в основном необходимы компенсируемые государством лекарства, а я не могу их выписывать. Они придут и на кого они будут нападать?" – обеспокоена Л.Цабеле. Неясности имеются также по поводу больничных листов, которые открыть или закрыть во время забастовки нельзя. "У многих открыты больничные листы, и они автоматически будут продолжаться, пока не завершится забастовка. Как это будет решаться, не знаю. И прививки. Ребенок мог бы прийти на прививку, но нельзя. Перед вакцинацией необходим осмотр у врача, но если врач не работает, то это нельзя сделать", - рассказывает медсестра.

Л.Цабеле поясняет, что забастовка не означает, что семейные врачи не работают вообще: "Мы просто не оказываем оплачиваемые государством услуги. За 10 евро вместо 1,42 евро, каждый может прийти". Однако она хорошо понимает и финансовое положение людей, не позволяющее многим лиепайчанам платить так дорого за визит.

Некая пациентка, не пожелавшая назвать свое имя, только что получила рецепт на лекарства. "Мы, старики, между собой рассудили, что эта забастовка – специальное решение правительства, чтобы мы, старые и больные, поскорее… Нас просто слишком много в этой стране. Не будет лекарств, не будет жизни. Но ничего – рецепты достала, так что до Нового года я точно теперь проживу. Могут бастовать хоть до тех пор", - выражает свое мнение пожилая женщина.

Медсестра Л.Цабеле, не смотря на предстоящие сложности, все-таки поддерживает забастовки семейных врачей, так как нагрузка велика и зарплаты небольшие. И система э-здоровья – обоснованный аргумент для забастовки, так как по-прежнему имеется множество технических недочетов. Система работает медленно, дергается, временами просто перестает действовать.

Медсестра не может прогнозировать, сколько могла бы продлиться забастовка. "Хорошо, на этой неделе побастуем, как-нибудь справимся. Но даст ли из-за этого государство денег? У них ведь ни на что нет денег. Когда горели отходы в Юрмале, то внезапно деньги нашлись. Они у них в какой-то коробочке в тумбочке лежат?" - Л.Цабеле выражает возмущение, отмечая, что в Эстонии такой забастовкой сразу добились повышения зарплат врачам, но будет ли так и в Латвии, трудно сказать.

Полную версию статьи можно прочитать в номере газеты за 5 июля.