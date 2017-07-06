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"Энкурс" больше не будет обшарпанным

Ключевые слова павилоста | здание | Энкурс | магазин

В Павилосте обновляется бывшее здание трактира и позже столовой "Энкурс", заметила газета "Курземес Вардс". Там планируется открыть магазин "Топ!"

"Энкурс" в советские времена был самым шикарным трактиром в Павилосте, но вот уже несколько лет здание не использовалось. Оно принадлежит акционерному обществу "ЛПБ". "До сих пор к объекту не удавалось привлечь местных предпринимателей или инвесторов из других городов", - указала начальник административного отдела "ЛПБ" Дайга Фелдмане.

Так как объект длительно не использовался, ухудшилось его техническое и визуальное состояние. Чтобы его улучшить и чтобы здание не было "черной точкой" в центре Павилосты, владельцы "ЛПБ" вначале этого года решили вложить в него средства. Планируется обновить само здание и благоустроить прилежащую территорию.

После завершения ремонта часть здания будет использовать магазин "Топ!", - информирует Д.Фелдмане. Для остальных помещений ищут арендаторов, рассматриваются разные варианты использования.

В Павилосте сейчас уже работают два магазина "Топ!": один – вблизи школы, другой – недалеко от моря. Однако представительница АО "ЛПБ" отрицает, что какой-то из них планируется закрыть. "Павилоста за последние годы развивается в активный туристический город, и наблюдается большой приток гостей, особенно в летний сезон. Открытием нового объекта хотим обеспечить клиентам возможность отовариться на удобном расстоянии", - поясняет она.

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