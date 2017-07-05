Ключевые слова 6 школа | дни эсперанто Балтии

До конца недели в 6-й средней школе им.Я.Райниса будут проходить 53-и дни эсперанто Балтии. Это международное мероприятие для знатоков и любителей эсперанто проводит Латвийская ассоциации эсперанто.

Как рассказала руководитель ассоциации Маргарита Желве, в Лиепаю приехало более 180 знатоков эсперанто из 18 стран. Такие дни проводятся каждый год в одной из стран Балтии, и участники разговаривают только на одном – нейтральном и международном языке эсперанто, который ни для кого не является родным языком. В Лиепае такое мероприятие первый раз проводилось в 1999 году. Это второй раз, и именно в этом году в мире отмечают 130-ю годовщину языка эсперанто и 100-ю годовщину со дня смерти автора языка – Людвика Заменгофа.

Из Швейцарии в Лиепаю приехал профессор и вице-президент гражданства эсперанто Джорджио Силфер. Он газете "Курземес вардс" рассказал, что сегодня эсперанто является одним из 40 наиболее часто используемых языков, несмотря на то, что во всем мире люди пользуются примерно 6000 разными языками. Профессор указал, что Лиепая особенный город, так как здесь много популяризаторов эсперанто, например, только что ушедшая в мир иной Аустра Пумпуре. Во время дней эсперанто в 6-й средней школе им.Я.Райниса днем проводятся занятия по освоению эсперанто по трем разным уровням знания языка, а также летний университет, в котором лекторы рассказывают о разных и интересных темах. По вечерам для участником предусмотрена культурная программа. Например, на эсперанто пели как воспитанники Аустры Пумпуре, так и "Атштаукас". В днях эсперанто принимают участие трое лиепайчан – Элмар Виркавс, Эгита Клюева и Дайна Унтуле, которые выучили эсперанто лет 40 назад.