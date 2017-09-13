ООО "Лиепаяс энергия" реконструкцию магистральной теплотрассы на улицах Клайпедас и Тукума завершило на четыре дня раньше, чем запланировано.
Сначала реконструкцию магистральной теплотрассы протяженностью в 100 метров планировалось завершить до 10 сентября, но все необходимые работы были завершены вечером 6 сентября.
Технический директор ООО "Лиепаяс энергия" Янис Янсонс похвалил успешное сотрудничество со специалистами ООО "Гробиняс СПМК". Оно также способствовало продвижению работ. "Хотя перерыв был запланирован на целую неделю, нашей целью уже с самого начала было в по возможности короткий срок возобновить подачу теплоэнергии клиентам, и мы рады, что нам это удалось", – информировал он.
В течение дальнейших двух недель будут проводиться земельные работы и благоустройство территории, поэтому еще до 17 сентября сохранится временный объездной путь с ул.Тукума, 2 до ул.Вайнедес, направляясь через территорию котельной ООО "Лиепаяс энергия".
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