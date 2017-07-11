Хотят обустроить официальный нудистский пляж

Прозвучало предложение исправить зонирование Павилостского городского пляжа и в южной части пляжа отметить нудистскую зону протяженностью в 200 метров. Она может начаться в 200 метрах от стоянки на улице Юрас в направлении Акменсрагса.

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В Павилостском крае обсуждается вопрос об обозначении на карте и оборудовании официального нудистского пляжа. Это стало актуальным после поучения претензий от жителей и гостей.

В думу с предложением о необходимости обозначить в зонировании пляжа территорию для нудистов обратилась руководитель общества "Павилостас културвестурискайс видес центрс" Марита Хорна. Ей приходилось выслушивать недовольство жителей и гостей Павилосты ситуацией, когда на пляже доводится встречаться с полностью оголенными людьми. Не для всех это приемлемо, – указала специалист по общественным отношениям думы Марита Курчанова. "У детей больше вопросов, чем у родителей ответов", – отметила она. Но делать замечания людям, которые загорают голыми, нельзя, ведь нигде не говорится, что на центральном пляже это запрещено.

Правда, местные уже давно знают, что неофициальный нудистский пляж находится примерно в километре от Южного мола в сторону Акменсрагса. "Это не настолько посещаемое место, и люди там могут чувствовать себя свободнее", – отметила М.Курчанова. Однако, предложение М.Хорны заставило депутатов думы наконец-то решить этот вопрос официально – обозначить в зонировании пляжа и маркировать на местности, разместив информацию также на стендах. В настоящее время на них видно действующее сейчас зонирование с отдельными территориями для любителей экстремальных водных видов спорта и можно ознакомиться с правилами, что можно, а чего нельзя делать в зоне дюн.

Хотя депутаты уже склонились в пользу официального выделения места для нудистского пляжа, до принятия окончательного решения при посредстве домашней страницы самоуправления они захотели узнать также мнение жителей. В понедельник утром в опросе приняли участие 59 жителей, из них большинство – 34 – поддержали такую задумку.

В случае положительного решения думы, каждому жителю и гостю, который на пляже захочет почувствовать себя более свободно, чем остальные, придется направиться на территорию, предназначенную для нудистов. Одна жительница Павилосты, правда, выразила сомнение по поводу смысла такого решения: "Даже если она будет обозначена на карте, кто проконтролирует, направляются ли туда эти люди? В прошлом году я сообщила в полицию самоуправления о том, что на пляже находится собака, которой находиться там запрещено. В течение полутора часов никто так и не приехал".

М.Курчанова, правда, утверждает, что полиция самоуправления будет заботиться о соблюдении правил. Она будет вправе сделать предупреждение или в случае его несоблюдения даже наказать лицо в административном порядке. "Но я думаю, что мы обойдемся без штрафов", – добавила представительница думы

Полную версию статьи можно прочитать в номере газеты за 11 июля.