Храм обеспечили теплом

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В Свято-Троицкой церкви старообрядческой общины, находящейся на территории Северного кладбища, выполнена важная работа – реконструирована печь. Правильнее даже сказать, что она сложена заново. В соответствии с заявленным проектом и сметой это приходу помог осуществить «Риетумбанк». Для этой цели учреждение выделило 1235 евро. Работы были выполнены в намеченный срок, теперь не будет проблематичным вести богослужения и в зимнее время. Но есть также намерение утеплить потолок и пол помещения храма. Назрела необходимость и ряда других ремонтных работ, в том числе и наружных. Но из-за недостатка средств их можно будет провести только в случае софинансирования со стороны. Такие проекты уже готовятся, но самой важной мерой для этого, как считает председатель совета старообрядческого прихода Харитина Красильникова, должна стать смена церковью ее статуса как архитектурного памятника – с местного значения на государственное. Такое ходатайство готовится.

Автор: "Курземес Вардс"

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