И снова забота о здоровье

Ключевые слова лекция | здоровье

12 ноября в 14 часов клуб здоровья "Аболит`с" начнет новый цикл лекций о здоровом образе жизни. И в этом сезоне будут кулинарные классы и дегустации. Лекции будут проводиться раз в месяц, знаниями поделится диетолог из Риги. А 25 ноября в 18 часов там же, в помещениях "Аболит`с" на ул.Клайпедас 96а, состоится мероприятие, посвященное 10-летию общества.

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:

- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,

- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,

- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,

-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.