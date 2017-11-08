12 ноября в 14 часов клуб здоровья "Аболит`с" начнет новый цикл лекций о здоровом образе жизни. И в этом сезоне будут кулинарные классы и дегустации. Лекции будут проводиться раз в месяц, знаниями поделится диетолог из Риги. А 25 ноября в 18 часов там же, в помещениях "Аболит`с" на ул.Клайпедас 96а, состоится мероприятие, посвященное 10-летию общества.
И снова забота о здоровье 08.11.2017
Ключевые слова лекция | здоровье
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Общество
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И снова забота о здоровье
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