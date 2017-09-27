Игровая площадка вблизи озера

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Работники ООО "Fixman" в четверг завершат свою работу по обустройству места для игр и отдыха на берегу Лиепайского озера, на ул.Слапья, 1а (в конце ул.Вайнедес), в свою очередь, у подчиненных еще будет несколько дней, чтобы завершить изготовление спуска с улицы к месту отдыха на лужайке и настоящий мосток для прогулок до озерного тростника, – газета "Курземес вардс" узнала из беседы с работниками.

Это место для отдыха обновляется при финансовой поддержке Латвийского фонда охраны среды (ЛФОС), и работы должны быть завершены в начале октября, – информировала специалист по общественным отношениям Лиепайской думы Эвита Энгеле. Покрытие новых мостков будет состоять из композитного материала, устойчивого к неудовлетворительным погодным условиям. В этом месте детям будет доступно новое игровое оснащение, а для желающих – гимнастические снаряды, каких до сих пор там не было. Под качелями будет не резиновое искусственное покрытие, а насыпанный на геотекстиль белый песок. Геотекстиль не позволяет прорастать траве сквозь песок и помогает сохранять ровным покрытие, – газете "Курземес вардс" рассказал работник ООО "Fixman" Каспар Балтиньш.

Здесь будет находиться информационный стенд об особенно охраняемых природных достопримечательностях Лиепайского озера. Чтобы можно было любоваться водным простором озера, при соучастии общества "Лиепаяс эзери" возле игровой площадки скошен озерный тростник. Общие проектные затраты составляют 60 750,47 евро, в том числе 32 257 евро покрывает ЛФОС.