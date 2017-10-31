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Именины школы возможностей

Ключевые слова вечерняя школа

У коллектива Лиепайской вечерней (сменной) средней школы праздник. Школа отмечает свои именины, поскольку исполняется ровно 30 лет, с тех пор как в 1987 году учебное заведение получило свое нынешнее название. Выделить школу, ее значение и место в сфере образования особенно важно потому, что в стране проходит дискуссия о реорганизации школ такого типа.

"Конечно, такого рода учебное заведение, которое дает возможность завершить начатое когда-то образование уже работающим людям, существует заметно дольше, и через три года мы могли бы отметить внушительный юбилей вечерней школы рабочей молодежи. Если только в процессе осуществляемой в нашей школе реорганизации образовательной программы не будем присоединены к какому-нибудь другому учебному заведению", – поделилась директор школы Алла Матвеева. Именины праздновали бывшие и нынешние педагоги, работники, нынешние воспитанники, а также выпускники разных лет.

В честь именин школы вышел в свет также свежий номер школьной газеты "Камер ир лайкс". Редактор газеты, президент совета учащихся Анна Луция Тауриня во вступительной статье подчеркивает значение имени: "Также у имени нашей школы есть своя сила, своя аура, свой дух. Имя, которое у многих ассоциируется со словами – школа, пристанище, дом. Место, которое нас зовет и подбадривает. Место, которое согреет и защитит. Здесь каждый может найти свое место в системе образования".

Учебные заведения подобного типа в мире называют "школой второй возможности". "Да, мы должны быть иными учителями. Мы должны уметь мотивировать и вдохновлять своих воспитанников, заставить их поверить в самих себя и свои возможности. В нашей школе учатся взрослые люди, которые давно сидели за школьной партой, молодые мамы. Поэтому здесь работать и труднее, и иначе, и вдохновляюще", – опытом поделилась учительница математики и физики Ингуна Юрика.

Как уж в праздник полагается, чествовали тех работников, которые в школе проработали дольше всех. Благодарности от Лиепайского управления образования получили учительница химии и биологии Ирина Яркина за верный более чем 30-летний труд, технический работник Астрида Юршевская за выдающееся исполнение обязанностей. Вечерняя (сменная) средняя школа за долголетний вклад в обучение воспитанников благодарит педагогов Ингу Экузе, Саниту Парпуце, Ину Грундмане и Мелдру Ошкаю. Коллектив школы подготовил поздравление и благодарность директору Алле Матвеевой за значимый и долголетний вклад в руководство школой. В честь праздника поздравления, воспоминания чередовались с выступлением ансамбля колокольчиков.

Хронология вечерней (сменной) средней школы:

нынешнее название присвоено в 1987 году;

в 50-е годы прошлого века работал Лиепайский консультационный пункт Рижской республиканской заочной средней школы;

в 1960 году зарегистрирована Лиепайская 4-я средняя школа рабочей молодежи;

в 1969 году она стала 2-й средней школой рабочей молодежи;

в 1971 году была создана Лиепайская 1-я очно-заочная общеобразовательная вечерняя средняя школа.

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