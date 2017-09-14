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"Информационный центр для иммигрантов" приглашает граждан третьих стран на встречу  (3)

Ключевые слова встреча

22 сентября с 15:00 до 18:00 в Лиепае, на ул.Клайпедас, 96а. "Информационный центр для иммигрантов" приглашает граждан третьих стран на встречу, на которой профессиональный юрист и консультанты предоставят бесплатные консультации, и на которой будет возможность получить ответы на различные социальные и юридические вопросы о жизни в Латвии. 

В рапорядке дня имеются следующий вопросы:  вопросы о социальной помощи (вопросы о пенсиях и др.), трудоустройство (трудовое право), миграция (вид на жительство, визы), арендное право (вопросы, связанные с жильем), семейное право (воссоединение семьи, развод, вопросы наследства и др.),  легализация и признание документов об образовании, начало предпринимательской деятельности (вопросы, связанные с коммерческой деятельностью)

Во время мероприятия будут обеспечиваться услуги переводчиков. 

Дополнительная информация и предварительная запись у Лиги Креслини, руководительницы Курземского регионального контактного пункта ИЦИ в Лиепае, по телефону 25719118.

ИЦИ действует как агентство одной остановки, обеспечивая информацию и поддержку лицам, которые прибыли в Латвию из стран, не входящих в Европейский Союз, предоставляя профессиональную поддержку предоставителям услуг во всех самоуправлениях Латвии, координируя выявление и доступность услуг для различных групп иммигрантов. Первая десятка стран, граждане которых в течение года чаще всего консультировались в ИЦИ: Россия, Сирия, Украина, Китай, Индия, Белоруссия, Турция, Пакистан, Ирак, Узбекистан.

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