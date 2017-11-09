Искать возможность для каждого

Ключевые слова дети | инвалиды

Детей с особыми нуждами становится все больше. Эти нужды самые разные – физические расстройства, дислексия, нарушения в учебном процессе, аутизм… Учитель, работающий с этими детьми, должен суметь работу каждого приспособить к его возможностям. Предлагаем ознакомиться с опытом двух таких школ, в которых наиболее интенсивно приходится сталкиваться с этим разнообразием и которые для него открыты.

Клаву (имя изменено) учеба давалась нелегко. Но родителям, которые сами школьные годы провели весьма успешно, казалось – все будет хорошо и с их ребенком. И мальчик стал посещать одну из лиепайских школ, обычный класс. Однако учеба создала намного больше хлопот, чем предполагалось, успеваемость почти все время была низшей в классе. Родителям в школе советом не помогали, и незадолго до начала второго учебного года они наконец-то поняли – так просто это не пройдет. Теперь сын учится в другой школе, по совету классного руководителя родители добились того, что он, согласно решению Медицинской педагогической комиссии управления образования, учится по специальной программе основного образования для учеников с нарушениями в учебном процессе. Родителям, в свою очередь, пришлось смириться с тем, что их ребенок в каком-то отношении другой и у него есть особые нужды. И с тем, что двери далеко не всех школ для него отнюдь открыты.

Лиепайская 8-я средняя школа – одна из тех, кто принимает и таких детей, как Клав, и детей с физическими нарушениями, и детей с другими специальными нуждами. "Есть классы, где нужды иногда такие разные…" – заместитель директора школы Анита Кунците приводит пример, когда в одном классе есть и ученик с дислексией, и с аутизмом. Учитель, работающий с этими детьми, должен суметь работу каждого приспособить к его возможностям.

Первый ребенок в инвалидной коляске в 8-й средней школе появился в 2005 году. И сейчас в школе учатся два ребенка в инвалидных колясках и два с другими двигательными расстроствами. У них есть ассистенты.

А по специальной образовательной программе для детей с нарушениями в учебном процессе в настоящее время учатся 58 детей. С этими школьниками проводятся индивидуальные занятия в малых группах, учителя преподают урок соответственно их нуждам. На выполнение работ предоставляется больше времени.

Здесь учатся также дети со слуховыми имплантатами. На этапе начальной школы они получают помощь логопеда. "Мы говорили о том, что такая помощь нужна и впоследствии, не только в период, обусловленный правилами Кабинета министров", – говорит директор Евгения Мицкевич. Для детей с аутизмом работу нужно распределять поэтапно. "В ходе практической работы появляются новые озарения о том, как это делать", – говорит А.Кунците.

Школа организует курсы для всех педагогов, освежая знания по специальной педагогике. Поскольку работать с этими детьми приходится практически всем учителям, так как такие дети есть во всех группах классов.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 9 ноября.