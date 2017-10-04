Ключевые слова пробка | транспорт

В связи с тем, что в конце этой недели ул. Пулвера будет сервисным парком авторалли, сегодня, 4 октября, в конце рабочего дня возникли пробки, по направлении в Лиепаю из Гробини, а также при выезде с ул. Бривибас на шоссе А9, убедился на месте портал.

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