Изменения в правлении ООО "Лиепаяс энергия"

Ключевые слова А.Сушков | лиепаяс энергия

На прошлой неделе к работе приступило новое правление ООО "Лиепаяс энергия", новый председатель предприятия Янис Янсонс, заместитель председателя правления Янис Берзиньш и член правления Андрис Шталс. Срок полномочий бывшего председателя правления Анатолия Сушкова истек, и он решил на следующий срок полномочий не претендовать.

Еще 6 сентября на собрании акционеров ООО "Лиепаяс энергия" были утверждены изменения в составе правления. Избранный в конкурсном порядке председателем правления Я.Янсонс до сих пор был техническим директором предприятия. Его профессиональная карьера была тесно связана с энергетической отраслью, и в ООО "Лиепаяс энергия" он проработал четыре года.

А.Сушков председателем правления был с момента создания предприятия. Перемены, которые предприятие пережило, в период его деятельности, по мнению А.Сушкова, произошли вследствие работы хорошей команды и "деятельности людей, которые были на своем месте".