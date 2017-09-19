Изменения в правлении ООО "Лиепаяс энергия"

На прошлой неделе к работе приступило новое правление ООО "Лиепаяс энергия", новый председатель предприятия Янис Янсонс, заместитель председателя правления Янис Берзиньш и член правления Андрис Шталс. Срок полномочий бывшего председателя правления Анатолия Сушкова истек, и он решил на следующий срок полномочий не претендовать.
Еще 6 сентября на собрании акционеров ООО "Лиепаяс энергия" были утверждены изменения в составе правления. Избранный в конкурсном порядке председателем правления Я.Янсонс до сих пор был техническим директором предприятия. Его профессиональная карьера была тесно связана с энергетической отраслью, и в ООО "Лиепаяс энергия" он проработал четыре года.
А.Сушков председателем правления был с момента создания предприятия. Перемены, которые предприятие пережило, в период его деятельности, по мнению А.Сушкова, произошли вследствие работы хорошей команды и "деятельности людей, которые были на своем месте".
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