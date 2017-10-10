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Ключевые слова 6 школа | реконструкция

Фото: Руслан Шульга

Право на проведение строительных работ в Лиепайской 6-й средней школы им.Я.Райниса получило предприятие УПТК. Такое решение приняла комиссия по закупкам Лиепайского самоуправления.

Договор с самоуправлением еще не заключен, ведь сначала нужно выждать установленных законодательством 10 дней, в течение которых можно обжаловать это решение, – сказал директор ООО "УПТК" Зигурд Кирхнерс. Но если договор будет заключен, предприятие должно справиться с работами в течение 240 дней с начала работ, – говорится в сообщении комиссии по закупкам.

 Победитель конкурса предложил отремонтировать школу за 1 071 590 евро, без НДС. В качестве субподрядчика привлечено ООО "ДанСан". Строительный проект для этого объекта разработало бюро "Архитекта Г.Викснас биройс".

Школьные помещения подлежат перепланировке и реновации, – об объемах работ сообщает портал liepajniekiem.lv. Зал будет перестроен в мультифункциональную учебную аудиторию, будут созданы четыре новых кабинета естествознания для 7–9-х классов, будет упорядочен спортивный зал, на цокольном этаже расположится научный центр школы, здание будет приспособлено к требованиям доступности среды, купят мебель, информационные и коммуникационные технологии.

Более низкую цену предложило ООО "МК бувниециба", но комиссия решила этого претендента исключить из участия в конкурсе, так как было констатировано несоответствие предложения одному из требований. Остальными двумя участниками конкурса были "Вега-1" и общество "Консорцийс РТ-АЛТЕ". Они предложили более высокую цену, чем победитель.

На состоявшемся на прошлой неделе заседании финансового комитета думы депутаты концептуально одобрили замысел – взять взаймы средства на ремонт 6-й средней школы. Общие затраты на кредит сроком на 15 лет составят 1 347 073 евро. 

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