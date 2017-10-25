Выпускники 7-й средней школы на централизованных экзаменах по государственному языку показали наилучшие результаты среди школ нацменьшинств. "Это результат совместной работы. Мы в школе приобрели новейшие учебники. Наши воспитанники участвуют во всех внеклассных мероприятиях, и это развивает и совершенствует их навыки употребления языка", – пояснила директор школы Инесе Ферстере. На снимке: учительницы латышского языка Гуна Аболиня (слева) и Лайла Лаукмане на уроке.

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Предложение министра образования и науки Карлиса Шадурского об освоении общеобразовательных учебных предметов во всех средних школах только на латышском языке вызвало обмен мнениями в обществе и в дискуссиях политиков. Корреспондент "Курземес вардс" заглянула в лиепайские школы, чтобы узнать, насколько сейчас ученики готовы осваивать все предметы только на государственном языке.

"В школах, в которых обучение проводится согласно программам образования национальных меньшинств, руководствуются правилами Кабинета министров "О государственном стандарте общего среднего образования". В них оговорено освоение содержания образования в школах национальных меньшинств. А именно, на языке национальных меньшинств можно обеспечивать до 40 процентов, а остальные 60 процентов – на государственном языке. Пять предметов в средней школе нужно изучать на государственном языке. В Лиепае это соотношение обеспечено. Более того, например, в Лиепайской 2-й средней школе им.А.С.Пушкина лишь 3 предмета – физика, химия, математика – преподаются на русском языке", – ситуацию обрисовала методист Лиепайского управления образования Инта Будрике.

Она обратила внимание на то, что при сдаче экзамена по государственному языку задания идентичны в школах как с латышским, так и с русским языком обучения. Но в школах, в которых учатся по программам национальных меньшинств, в практике употребления государственного языка проблем хватает. "Начнем с того, что там одним уроком латышского языка меньше. Чтобы улучшить ситуацию, мы этой осенью обратились к директорам школ с просьбой изыскать возможность и обеспечить еще один дополнительный урок для совершенствования знаний языка, например, проводя факультативные занятия", – сказала И.Будрике.

Также в освоении языка и переходе на учебу только на латышском языке есть еще один аспект. А именно – знание языка самими учителями. "В каждой школе думают о том, как добиться, чтобы учитель мог преподавать на профессионально правильном латышском языке. Коллегам языковые знания помогают улучшить учителя латышского языка. Проводятся курсы", – не скрывала начальник управления образования Кристине Ниедре-Латхере. Однако одними курсами не обойтись. "Если учитель в повседневности не использует латышский язык, он не будет владеть им на хорошем уровне", – продолжила К.Ниедре-Латхере. В семье, а также в обществе нужно способствовать необходимости употребления латышского языка в общении и разного рода контактах. "Если мы хотим думать о будущем, то о знаниях латышского языка нужно подумать уже на дошкольном этапе", – отметила К.Ниедре-Латхере.

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