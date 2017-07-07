Ключевые слова дума

Первые заседания комитетов Лиепайской думы нового созыва показывают – пока еще нечего ожидать напряженных дебатов среди думцев. Так как избрано шесть новых депутатов, то им справиться с электронной системой оборота документов думы и электронным голосованием помогали несколько работников самоуправления.

Вчера собрались все четыре комитета. За несколько минут до заседания комитета городского развития в зале находился только один депутат – Людмила Рязанова из оппозиционного "Согласия". Остальные шесть депутатов из коалиции (Лиепайская партия и Латвийское объединение регионов) в помещение вошли за минуту до начала заседания, таким образом дав понять, что время проводилось в переговорах коалиции.

Первым делом нужно было избрать руководителей комитетов. Председателем комитета городского развития избран представитель ЛП Вилнис Витковский, а его заместителем – представитель ЛОР Янис Вилнитис. Эти вопросы были единственными, по которым представитель "Согласия" не голосовала "за". По вопросу о руководителе комитета она воздержалась, в свою очередь, на должность заместителя предложила сама себя и была единственной, проголосовавшей за это предложение. Остальные шесть депутатов проголосовали за В.Витковского и Я.Вилнитиса. Комитет рассмотрел в целом 19 вопросов, и 17 из них были приняты единогласно. На заседании дебатов фактически не было. Разве что Л.Рязанова несколько раз сделала замечания о неточностях и ошибках в документах заседания. Председатель думы Улдис Сескс прокомментировал, что за это "можно сказать фу!" ответственному.

В более дружелюбной атмосфере прошло заседание комитета по социальным делам, здоровью и общественному порядку. Голосование было похожим: при избрании руководителей комитета поддержку им оказали коалиционные депутаты. А представитель "Согласия" – в этом комитете Хелена Герилович – воздержалась. Председателем комитета избрали представителя ЛП Хелвия Валциса, а его заместителем – Гинта Рочанса. По остальным решениям все депутаты голосовали "за".

Полную версию статьи можно прочитать в номере газеты за 7 июля.