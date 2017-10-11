Как вырваться из трясины насилия?

Психотерапевт Айга Абожина: "Чем дольше женщина будет пребывать в насильственных отношениях и будет вынуждена смириться с нападками партнера, тем труднее будет вырваться из этой системы. Самое важное – не бояться и обращаться за помощью ради себя и своих детей".

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В конце прошлой недели в творческом помещении "Идею боде" состоялся семинар "Насилие против женщины – под перекрестным огнем общества и прав жертвы". Встречу и обмен мнениями поддержали программа Евросоюза "Права, равенство и гражданство", Министерство благосостояния, государственная полиция, общество "Центрс Марта", Министерство юстиции.

В семинаре принимали участие социальные работники, журналисты, представители государственной полиции. Сертифицированный психотерапевт Айга Абожина рассказала о царящих в обществе мифах, которые поддерживают насилие против женщин. О том, почему пострадавшие боятся говорить открыто и почему так трудно прервать насильственные отношения. Представительница общества "Центрс Марта" Гундега Тентере напомнила об аспектах равноправия полов, а руководитель отдела общественных отношений государственной полиции Сигита Пилдава обратила внимание на то, сколь зыбкой является черта между желанием общества узнать как можно больше о разных правонарушениях и необходимостью защитить жертв и их близких. В свою очередь, руководитель Лиепайского филиала общества "Центрс Марта" Юрис Дилба рассказал о необходимости создать в обществе и ответственных службах взаимопонимание, как, распределяя ответственность и компетенцию, помогать пострадавшим, чтобы женщины и дети не страдали и получили всю необходимую помощь.

Вот уже более месяца в Лиепае на проспекте Курмаяс, 11, на третьем этаже, открыт филиал общества "Центрс Марта", в котором поддержку и бесплатные консультации оказывают каждому пострадавшему от насилия. Номер телефона: 29 195442 или 80002012. Можно писать на centrs@martaliepaja.lv. вскоре будет доступна также домашняя страница: www.martaliepaja.lv, а в данный момент подробную информацию можно получить на домашней странице: www.marta.lv.