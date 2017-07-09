Клубника требует времени

Ключевые слова клубника

"Если я срываю ягоду и радуюсь, какая она крупная, красивая и красная, то мне кажется, что радоваться будут и остальные", – говорит хозяйка "Иевеню земенес" Индра Вентаскрасте. Она вместе с мужем Марисом выращивает клубнику уже семь лет. Инициаторами этого занятия были родители мужа, которые сами увлекались этим.

В буднях Индра преподает английский язык, а муж Марис работает в торговле. Клубники они считают своим хобби. "Как только появляется свободное время по субботам и воскресеньям вместе с котом Лусисом отправляемся из Лиепаи в Дуналку. Кто-то ходит на рыбалку или охоту, а мы ездим выращивать клубнику", – рассказала Индра.

Клубничные борозды находятся недалеко от украшенного цветами многоквартирного дома Иевиняс, где живут родители мужа. Под клубнику семья арендует принадлежащую самоуправлению землю садово-огородных участков. "Здесь растет "Полька" первого года, здесь – второго года, а там – "Соната", – Индра знакомит с клубничным полем. Клубнику выращивают на черной агросетке, чтобы ягоды были чистыми и не нужно было бы часто полоть.

Хотя начало лета прохладное и мало солнца, Индра не жалуется: "Больше убытков понесли те, кто не подстраховался перед заморозками. У более расторопных, кто успел клубники накрыть агросеткой, все в порядке. Заморозки были непривычно поздно. Конечно, в солнечную теплую погоду клубника созревает быстрее. Но процесс не останавливается и в прохладную погоду, так что ягоды краснеют".

По клубничным делам у Индры заведен специальный журнал. Первые три килограмма была проданы 2 июня. Соседи, которые тоже ускоряли созревание, рассказали, что клубника уже идет на убыль. "Но на посадках второго года у нас еще много зеленых ягод. Они еще будут две, а то и три недели", – предполагает хозяйка, пояснив, что обещать боится.

Ягоды они собирают не только на продажу, но и для своих нужд, замораживают на зиму. Блинчики с размороженной клубникой и мороженым зимой самый излюбленный воскресный завтрак. Если остается время, иногда Индра готовит варенье.

Семья Вентаскрастсов выращивает как востребованные, так и проще выращиваемые сорта. "Полька" – самая востребованная, это скажет любой покупатель на лиепайском рынке. Мне больше всего нравится "Соната", так как ягоды кисло-сладкие и имеют выраженный аромат клубники. У нас есть новый французский сорт "Daroyal", то есть королевский, надеемся, что вкусовые качества тоже будут королевскими. Мы выращивали "Кристину", немного "Кариока", этот сорт хвалили за то, что на одном месте его можно выращивать семь лет. Мы попробовали, но решили выращивать что-то другое", – рассказала Индра. Испытательный участок находится отдельно, там хозяева сажают новые сорта в целях испытания. Оценивают урожайность и рост усов. "Одно дело – прочитать описание сорта, и совсем другое – убедиться самим, так как вкусовые качества ягод зависит от почвы. Новые сорта воспроизводим из своей рассады. Проходя между бороздами, я специально направляю усы к центру, чтобы пышнее разрастались", – показывает она.

Полную версию статьи можно прочитать в номере газеты за 6 июля.