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Неужели лиепайчанам, которые живут вблизи порта, действительно придется оттуда выселяться? Будет ли в Лиепайском порту в основном перегружаться уголь? Такие вопросы возникали на состоявшемся на прошлой неделе общественном обсуждении в управлении Лиепайской СЭЗ.

В настоящее время разрабатывается план развития Лиепайской специальной экономической зоны – долгосрочная программа до 2035 года. Один из рассматриваемых сценариев, так называемый реальный, предусматривает сохранить нынешние производственные объемы со стабильным ростом, в среднем три процента в год. Одной из частей плана является отчет о среде. В настоящее время проходит публичное обсуждение стратегической оценки влияния на среду, и в ходе него в прошлую среду в помещениях управления СЭЗ на ул.Феникса состоялось собрание.

Эксперт по среде, представительница разработчиков плана – объединения лиц "Э.Р.А." Лига Бланка проинформировала, что отчет о среде подготовлен с использованием публично доступной информации. В отношении качества воздуха в нем использована информация об измерениях станции мониторинга Латвийского центра среды, геологии и метеорологии на ул.О.Калпака. Правда, мы уже писали, что цель этой станции – контролировать создаваемое транспортом загрязнение.

В целом существенных проблем для среды, которые могли бы быть связаны с деятельностью СЭЗ, Л.Бланка не констатировала. И, "принимая то, что запланированное развитие будет происходить соответственно требованиям нормативных актов и с соблюдением правил, представленных институциями среды", таковых и не прогнозируется.

Жители, количество которых превысило два десятка (небольшой зал управления был полон), воспользовались этой возможностью также, чтобы обратить внимание представителей СЭЗ и самоуправления на уже давно наболевшие проблемы. Формат собраний публичного обсуждения не предусматривает получения ответов на прозвучавшие на них вопросы, по крайней мере не сразу, но на часть вопросов были даны ответы. Корреспондент "Курземес вардс" на сей раз особенное внимание уделил вопросам и репликам жителей после презентации плана и отчета, поскольку это в некоторой мере указывает также на возможные проблемы в коммуникации жителей с СЭЗ. А на вопрос, почему собрание организовано в столь труднодоступном месте, управляющий СЭЗ Янис Лапиньш ответил: нормативными документами обусловлено, что собрание нужно проводить в помещениях инициатора.

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