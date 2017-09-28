Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Четверг, 28. сентября

+14°C
Ветер: A 3.9 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Lana, Sergejs, Svetlana

Конкурс и для супердевочек

Ключевые слова конкурс | школьники

В зале 10-й средней школы им.Я.Чаксте состоялся городской конкурс по домоводству и технологиям "Супердевочка" среди девочек 5–9-х классов. Если соревнования по силе, ловкости и аттрактивности "Супермальчик" комментариев больше не требует, то девочки между собой соревновались впервые.

Учителя домоводства и технологий – Хардий Кулманис из этой школы и Янис Рудзитис из 8-й средней школы рассказали, что идея уже несколько лет хранилась у них в ящике и наконец-то они решили вынести ее на дневной свет и позволить школьницам показывать свое умение. За звание "Супердевочка" соревновались 15 команд, в каждой из них три школьницы и учитель. Все участники команды были полноправными и могли своими действиями дать команде очко. Каждое очко могло пригодиться, чтобы завоевать переходящий приз, который сделал учитель специальной основной школы-интерната Янис Силениекс.

"Нам нравится, нам весело!" – утверждали ученицы 9-б класса 8-й средней школы Анастасия и Лаура. Вместе с ними команду представляла еще одна Анастасия. Девочка признала, что трудно было листать энциклопедию в боксерских перчатках. В свою очередь, ученицы 8-ц класса Лиепайской государственной 1-й гимназии Эвелина, Анете и Сания рассказали, что они специально тренировались, особенно по сверлению. Их этому учил учитель и участник команды Ренарт Пурмалис. Ведь задачей было показать точность в просверливании дырок в брусе.

Бумажные самолетики на скорость и точность запускали как девочки, так и учителя. Они все выполняли и другие задания, например, играли в лазертаг с использованием современных технологий. Ими участников соревнований снабдило ООО "Парабелум", которое вручало победителям ценные призы. Титула "Супердевочка" и главного приза были удостоены девочки 10-й средней школы им.Я.Чаксте из "Фотоскола" – Анна Иева Мангуле, Паула Мангуле, Марта Хейзе, а также Анете Мажайка, которая изображала учительницу. Приз симпатий ООО "Парабелум" получили ученицы 8-б класса 8-й средней школы.

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Общество

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!