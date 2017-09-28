Конкурс и для супердевочек

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В зале 10-й средней школы им.Я.Чаксте состоялся городской конкурс по домоводству и технологиям "Супердевочка" среди девочек 5–9-х классов. Если соревнования по силе, ловкости и аттрактивности "Супермальчик" комментариев больше не требует, то девочки между собой соревновались впервые.

Учителя домоводства и технологий – Хардий Кулманис из этой школы и Янис Рудзитис из 8-й средней школы рассказали, что идея уже несколько лет хранилась у них в ящике и наконец-то они решили вынести ее на дневной свет и позволить школьницам показывать свое умение. За звание "Супердевочка" соревновались 15 команд, в каждой из них три школьницы и учитель. Все участники команды были полноправными и могли своими действиями дать команде очко. Каждое очко могло пригодиться, чтобы завоевать переходящий приз, который сделал учитель специальной основной школы-интерната Янис Силениекс.

"Нам нравится, нам весело!" – утверждали ученицы 9-б класса 8-й средней школы Анастасия и Лаура. Вместе с ними команду представляла еще одна Анастасия. Девочка признала, что трудно было листать энциклопедию в боксерских перчатках. В свою очередь, ученицы 8-ц класса Лиепайской государственной 1-й гимназии Эвелина, Анете и Сания рассказали, что они специально тренировались, особенно по сверлению. Их этому учил учитель и участник команды Ренарт Пурмалис. Ведь задачей было показать точность в просверливании дырок в брусе.

Бумажные самолетики на скорость и точность запускали как девочки, так и учителя. Они все выполняли и другие задания, например, играли в лазертаг с использованием современных технологий. Ими участников соревнований снабдило ООО "Парабелум", которое вручало победителям ценные призы. Титула "Супердевочка" и главного приза были удостоены девочки 10-й средней школы им.Я.Чаксте из "Фотоскола" – Анна Иева Мангуле, Паула Мангуле, Марта Хейзе, а также Анете Мажайка, которая изображала учительницу. Приз симпатий ООО "Парабелум" получили ученицы 8-б класса 8-й средней школы.