Король новуса

Ключевые слова новус

В детстве в Англии ДЖЕФФРИ СЭМЮЭЛ ЧЕСТЕР много слышал о Латвии. О ней ему рассказывала жившая в Великобритании бабушка, которая всегда, охваченная ностальгией, вспоминала о проведенном в Лиепае детстве, о довоенных годах. Она рассказывала внуку о красивых временах года в Латвии, что еще больше побудило его сюда приехать.

Латвию своим домом Джеффри считает вот уже 8 лет, в течение которых выучил государственный язык, познал культуру Латвии и начал свой бизнес – производство столов для игры в новус. Он вместе со своим четвероногим другом – собакой Найки – поселился в доме на ул.Т.Брейкша, где всегда рад принять любителей новуса.

Когда у Джеффри спрашивают, где он жил в Великобритании, он говорит, что родился в Оксфорде, но, поскольку отец был священником, им часто приходилось менять место жительства. Он жил в разных городах, и о каждом из них у него своя увлекательная история… С таким же воодушевлением он говорит о нашем городе ветров.

Джеффри с улыбкой вспоминает свой приезд в Лиепаю: "В 2009 году здесь был самый большой кризис и очень холодная зима". Он прибыл в Латвию в рамках проекта "Комениус" и три года жил в Риге. Работал в Рижской государственной 3-й гимназии и получал стипендию Евросоюза. "Я хотел быть здесь именно в самое трудное время, оказывая своего рода помощь из Европы", – говорит Джеффри. Он нашел работу репетитором, работал в "Валоду вестниециба" в Риге, затем в Лиепае. "Мое переселение проходило органично. Когда я жил в Риге, у меня были очень хорошие друзья, нравилась городская атмосфера. Но каждый раз, когда приезжал в Лиепаю, мне казалось, что здесь лучше, чем в Риге. Люди более дружелюбные", – говорит Джеффри.

Он ценит проведенный в Риге период, поскольку именно там выучил латышский язык. Сначала ему было трудно произносить некоторые слова, но у него были друзья, разговаривающие на английском, и с их помощью он освоил даже самые сложные слова. "Я не все слова знаю. Сначала у меня была возможность говорить на английском, но я все-таки хотел выучить этот язык, поскольку люди повсюду были столь отзывчивыми и коммуникабельными. Они с радостью обучали меня новым словам. У меня появилась возможность получить основы латышского языка на курсах вместе с другими иностранцами и детьми. Я всегда слушаю Латвийское радио-1, чтобы лучше освоить язык. Но хочу попросить всех латышей – если человек старается говорить с вами на латышском, отвечайте на латышском, ведь так вы ему помогаете учиться!" – пояснил Джеффри.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 24 октября