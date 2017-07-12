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Криминалист: случай с Ваней Берладиным заставит общество активнее реагировать на подозрительные ситуации  (3)

Ключевые слова пропал | криминал

Фото: Эгон Зивертс

Случай с пятилетним Ваней Берладиным в дальнейшем может заставить общество активнее реагировать на подозрительные ситуации, в которые попали дети, считает декан юридического факультета Рижского университета Страдиньша, бывший руководитель Центра криминологических исследований Андрей Вилкс.

Эксперт отметил две особенности, которые характеризуют этот случай - пятилетний ребенок без родителей в одиночку перемещался по улицам и на общественном транспорте, а окружающие взрослые на это не обращали внимания, но в то же время тысячи людей добровольно участвовали в поисках пропавшего мальчика.

По словам Вилкса, этот контраст свидетельствует о серьезных проблемах в обществе и объясняется тем, что в стране не существует нормальных морально-этических норм. Хотя на государственном уровне приняты все нормы для защиты детей, опасения вызывает их применение в реальной жизни. В Латвии наблюдается расслоение общества, и в различных его слоях существуют свои ценности и подходы к решению проблем, в том числе касающихся детей.

Вилкс подчеркнул, что случай с Ваней свидетельствует об общей неблагоприятной ситуации с защитой прав детей и их положением в Латвии. Ребенок практически не рассматривается как ценность и как часть будущего страны, а вся ответственность за него возложена на родителей. "Но родители бывают разными. У меня нет точной информации об обстановке в семье Ивана, но этот случай может свидетельствовать о том, что в семье не было нормальных эмоционально-психических отношений, не было заботы о ребенке", - отметил эксперт.

В связи с этим Вилкс считает, что для самой активной части общества случай с Ваней может стать фактором, который заставит в дальнейшем активнее реагировать на подозрительные ситуации, в которых оказались дети.

Как сообщалось, вчера вечером тело Вани было найдено в лесу в окрестностях поселка Дубени Гробиньской волости, куда он, вероятно, заехал, перепутав автобусы. Мальчик пропал 1 июля, в его поисках участвовали тысячи добровольцев.

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