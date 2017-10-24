26 октября в 17.30 в Лиепайском музее состоится бесплатная лекция "Изучение родословной: способы получения информации". Вести лекцию будет музейный историк Инна Гиле. В ходе лекции о составлении генеалогического древа можно будет узнать, где искать и получать информацию об истории рода, – об электронных базах данных, исторических архивах и других способах получения информации. Записаться на лекцию можно по э-почте: pasts@liepajasmuzejs.lv.
Лекция о создании родословной 24.10.2017
Ключевые слова лекция
Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.
На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.
В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.
Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.
Общество
-
Семинар о реновации зданий
В четверг в 17.30 в Лиепае состоится организованный Министерством экономики и финансовой институцией развития "Алтум"...
24.10.2017 + читать больше
-
Лекция о создании родословной
26 октября в 17.30 в Лиепайском музее состоится бесплатная лекция "Изучение родословной: способы получения информации"....
24.10.2017 + читать больше
-
Будь ярким – будь в безопасности!
Как и каждый год, когда начинает рано темнеть, государственная полиция вместе с партнерами по сотрудничеству призывает...
24.10.2017 + читать больше
-
Траву на асфальте сеять не будут (3)
Близятся к завершению начатые этим летом строительные работы на Старой набережной, на участке от ул.Целтниеку до конца...
24.10.2017 + читать больше
-
Температура на рынке квартир держится (3)
Решив приобрести в Лиепае квартиру, человек сразу сталкивается с двумя проблемами – небольшим предложением и высокими...
24.10.2017 + читать больше
-
Король новуса (6)
В детстве в Англии ДЖЕФФРИ СЭМЮЭЛ ЧЕСТЕР много слышал о Латвии. О ней ему рассказывала жившая в Великобритании бабушка,...
24.10.2017 + читать больше
Saistītās ziņas
-
Проверка холестерина и лекция
-
Цивилизация на пороге самоубийства (4)
-
Способствовать формированию личности
-
"Аболит`с" приглашает на цикл лекций
-
Помогут понимать малыша (18)
-
Приглашают на лекцию о музыкотерапии (3)
-
Приглашают на лекцию о Пауле Шимане
-
Лекция о Канте
-
У каждого есть возможность освоить медицину (7)
-
Читает лекцию в Турции
-
Лекция о сохранении здоровья
-
В центре внимания – пунктуация (3)
Добавить комментарий