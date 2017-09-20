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"Лиепайчане" готовятся к выборам Сейма

Ключевые слова сейм | лиепайчане | политика | вилнитис янис

Фото: Эгон Зивертс

Латвийское объединение регионов, руководимое депутатом Сейма Эдвардом Смилтенсом "Общество для центристской политики" и руководимое депутатом Лиепайской думы Янисом Вилнитисом общество "Лиепайчане" концептуально договорились о сотрудничестве на выборах 13-го Сейма, – корреспонденту "Курземес вардс" подтвердил Я.Вилнитис.

Общество "Лиепайчане" подобно как на выборах самоуправлений, в списке Латвийского объединения регионов полно решимости претендовать на Сейм. "Принимая во внимание то, что у нас позиция власти в Лиепае, важно было бы, что у нас была бы также сильная поддержка в Риге", – пояснил Я.Вилнитис.

На вопрос о том, может ли претендовать на место в парламенте кто-то из депутатов думы "Лиепайчан", он сказал, что в настоящее время "такого намерения нет", однако за год все может измениться. "Но я сам претендовать не буду", – отметил Я.Вилнитис.

Латвийское объединение регионов, "Общество для центристской политики" и "Лиепайчане" к общему сотрудничеству призывают также другие политические организации. "Мы ведем переговоры с другими представляемыми партиями в регионах, в том числе в Лиепае", – сказал депутат Лиепайской думы.

В пятницу на собрании представителей Латвийского объединения регионов председателем правления объединения политических партий была утверждена председатель фракции этого объединения в Сейме Нелли Клейнберга. В правлении Латвийского объединения регионов продолжат работать Я.Вилнитис и заместитель председателя Алуксненской краевой думы Айвар Фомин.

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