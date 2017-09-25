Ключевые слова отопительный сезон | отопление

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С наступлением осени, некоторые клиенты ООО “Liepājas enerģija” уже решили начать отопительный сезон – в настоящее время услугами отопления пользуются жители 70 домов, что составляет примерно 7% от общего количества клиентов предприятия, порталу рассказала представитель предприятия Агия Терауда. Отопительный сезон в Лиепае начали 10 многоквартирных жилых домов, 26 частных домов и 34 коммерческих объекта. Предприятие прогнозирует, что с постепенным похолоданием, число клиентов, подключившихся к отоплению, будет постепенно расти.

Автор: liepajniekiem.lv

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