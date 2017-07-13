Лиепайчане скорбят по Ванечке

Ключевые слова берладин иван | пропал

У многоквартирного дома на улице Павилостас 1, где жил пятилетний Иван Берладин, со вторника горят свечи, возлагаются цветы и игрушки. В среду утром на ступеньках рядом с созданным жителями памятным местом сидел брат мальчика. Через мгновение он вскакивает на ноги и помогает маме открыть двери, чтобы пройти в подъезд. Ее дрожащие пальцы не могут сразу набрать правильный дверной код.

Иван вышел из дома утром 1 июля около 8 часов, затем на автобусе добрался до Военного городка и дальше – до площади Куршу. Но там, вероятнее всего, случайно сел в автобус, который следовал не к его дому, а в Дубени. В выходной день утром, сойдя в незнакомом месте, пятилетний ребенок растерялся и отправился по главной улице села, которая вела в лес. Через десять дней его нашли мертвым в зарослях. На расстоянии всего лишь трех минут ходьбы от опушки леса. Узнав об исчезновении мальчика, к поискам Ивана в Лиепае и ее окрестностях приступили около 4000 человек – и добровольцы, и представители разных служб.

Вчера утром в Свято-Никольском морском соборе Военного городка отец Александр провел молебен по усопшему. В храме в течение всего дня можно было зажигать свечи в память о ребенке. Корреспондент "Курземес вардс" заметила, что в церковь направлялись лиепайчане разного возраста, в основном женщины.

Свечи и цветы, с тех пор как было получено известие о смерти Ивана, возлагаются также у многоквартирного дома на улице Павилостас 1, где мальчик жил и где все еще обитает его семья. Соседки Лена, Марта и Лилита вспоминают, что Иван был красивым мальчиком. И очень бойким. Бегал по двору, разъезжал на велосипеде. Но нельзя сказать, что ребенок целыми днями бегал совершенно один без присмотра. Он выходил на улицу или вместе с мамой, или с одним из братьев – учеником третьего класса. Лишь за два дня до исчезновения Ивана Лилита, провожая на остановку внучку, заметила, что мальчик один выходит из автобуса. Затем он направился на противоположную сторону улицы и снова уехал. Но через некоторое время снова вернулся во двор, где продолжал играть. Соседки также не могут утверждать, что брат или другие дети со двора отталкивали или высмеивали Ивана. "Дети есть дети", – говорит Марта.

Деньги на конфеты мальчику давали и мама, и бабушка, и брат мамы. "Он шел со своим дядей в магазин, тот покупал ему конфеты, но Иван говорил, что этого мало, мол, он хочет больше. "На сей раз хватит", – брат мамы всегда ему отвечал", – вспоминает одна из соседок.

Государственная полиция и Лиепайская дума выражают благодарность всем, кто в течение более недели принимал участие в поисках без вести пропавшего мальчика. Семье будет оказана необходимая социальная и психологическая помощь, – отметили в самоуправлении.